В Краснооктябрьском районе Волгограда устанавливают светофоры

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, так, подобные работы уже стартовали на пересечении проспекта Металлургов с улицей Таращанцев. С 1 сентября перекресток станет регулируемым, благодаря чему автомобилистам станет удобнее заезжать на него со стороны второстепенной дороги, а пешеходы станут чувствовать себя безопаснее. Сейчас на нем идут работы по установке 8 транспортных и 8 пешеходных светофоров. Все они оснащены оборудованием для обратного отсчета времени. Еще два светофора установят на трамвайных путях.