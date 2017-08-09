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10:35 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Краснооктябрьском районе Волгограда устанавливают светофоры

Специалисты устанавливают новые светофоры в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, так, подобные работы уже стартовали на пересечении проспекта Металлургов с улицей Таращанцев. С 1 сентября перекресток станет регулируемым, благодаря чему автомобилистам станет удобнее заезжать на него со стороны второстепенной дороги, а пешеходы станут чувствовать себя безопаснее. Сейчас на нем идут работы по установке 8 транспортных и 8 пешеходных светофоров. Все они оснащены оборудованием для обратного отсчета времени. Еще два светофора установят на трамвайных путях.

Добавим, что кроме установки новых светофоров в городе будут модернизированы уже существующие устройства на основных магистралях. «851 действующий светофор заменит новое современное оборудование с обратным отсчетом времени», — подчеркнули в мэрии.

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