Из-за дождей дороги в Омске ремонтируют медленней
Подрядчики за последние дни выполнили небольшой объем работ, а все
Подрядчики за последние дни выполнили небольшой объем работ, а все
Непогода, установившаяся в Омске в последние дни, не дает дорожникам непрерывно выполнять ремонтные работы. Напомним сейчас в рамках федеральной целевой программы «Безопасные и качественные дороги» капитально ремонтируют две улицы: проспект Мира и улицу 3-ю Транспортную.
Дорожникам приходится подстраиваться под погодные условия и проводить ремонт лишь пока не идут дожди. Так,
Тем не менее, согласно условиям муниципального контракта, подрядчики должны завершить ремонт двух улиц до 1 сентября.