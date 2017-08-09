Из-за дождей дороги в Омске ремонтируют медленней

Непогода, установившаяся в Омске в последние дни, не дает дорожникам непрерывно выполнять ремонтные работы. Напомним сейчас в рамках федеральной целевой программы «Безопасные и качественные дороги» капитально ремонтируют две улицы: проспект Мира и улицу 3-ю Транспортную.

Дорожникам приходится подстраиваться под погодные условия и проводить ремонт лишь пока не идут дожди. Так, из-за плохой погоды на улице 3-я Транспортная за последние сутки специалистам удалось снять старый асфальт лишь на площади 1 000 квадратных метров. А на проспекте Мира дорожники смогли уложить первый слой асфальта лишь на небольшом участке дороги.