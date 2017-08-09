В Волгограде подсветят дорожные знаки

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, консоли благодаря техприсоединению к сетям городского освещения обеспечат в ночное время контрастное освещение переходов и подсветку самих дорожных знаков.

«Кроме того, планируется установить на нерегулируемых пешеходных переходах основных магистралей четыре консоли автономного действия, которые будут подпитываться от аккумуляторов солнечной батареи», — подчеркнули в мэрии.