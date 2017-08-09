Точный прогноз погоды в Молдове на 10 и 11 августа
КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. В Молдову пришла долгожданная прохлада. Сегодня, в среду, 9 августа, в Молдове столбик термометра будет колебаться на отметке + 26 + 29 С днем и + 18 + 19 С ночью.
КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. В Молдову пришла долгожданная прохлада. Сегодня, в среду, 9 августа, в Молдове столбик термометра будет колебаться на отметке + 26 + 29 С днем и + 18 + 19 С ночью.
Ветер северный, слабый, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное — 750 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 59%.
Дождей не ожидается.
На севере Молдовы + 24 + 26 С днем и + 16 + 18 С ночью, в центральных районах + 26 + 28 С днем и + 18 + 20 С ночью, на юге + 28 + 30 С днем и + 20 + 22 С ночью.
В Кишиневе + 29 + 31 С днем и + 19 + 21 С ночью.
В четверг, 10 августа, + 29 + 31 С днем и + 22 + 23 С ночью. Без осадков.
В пятницу, 11 августа, солнечно, + 30 + 33 С.