К пожару не готовы: в 11 школах Казани нашли нарушения пожарной безопасности
Накануне в ходе проверки сотрудники МЧС в 11 школах Казани нашли нарушения требований пожарной безопасности.
Накануне в ходе проверки сотрудники МЧС в 11 школах Казани нашли нарушения требований пожарной безопасности.
Всего было проверено 92 школы из 170, сообщил заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Казани Дмитрий Приказчиков.
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Так, по его словам, в школах до 1 сентября будут проведены повторные проверки.
Отметим, что к новому учебному году готовы 1137 учреждений, это составляет 29,9% от общего количества. Всего же в новом учебном году в Татарстане планируется открыть 3802 образовательных учреждения.