Стоимость продуктовой корзины в Красноярском крае поднялась почти на 1%
Цена составляет 4625,53 рублей в расчете на 1 человека.
Цена составляет 4625,53 рублей в расчете на 1 человека.
Стоимость продуктовой корзины в Красноярском крае на конец июля 2017 года составила 4625,53 рублей в расчете на 1 человека. Об этом сообщает Красноярскстат. За месяц цена увеличилась на 0,8%, а с начала года — на 11,1%.
В минимальный продуктовый набор входит 33 продукта, среди которых говядина, свинина, баранина, курятина, рыба, масло, молоко и другие продовольственные товары. При этом вес продуктов статистики определяют в килограммах и рассчитывают сразу на год.
Отмечается, что цена продуктовой корзины в Красноярском крае выше, чем средняя по России. В среднем по стране стоимость условного набора продуктов питания в расчете на месяц составила 4066,80 рублей по состоянию на конец июля. Максимальная стоимость зафиксирована на Чукотском автономном округе — 9284,5 рубля, а минимальная в Республике Мордовия — 3497,3 рублей.