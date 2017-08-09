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08:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Стоимость продуктовой корзины в Красноярском крае поднялась почти на 1%

Цена составляет 4625,53 рублей в расчете на 1 человека.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Стоимость продуктовой корзины в Красноярском крае на конец июля 2017 года составила 4625,53 рублей в расчете на 1 человека. Об этом сообщает Красноярскстат. За месяц цена увеличилась на 0,8%, а с начала года — на 11,1%.

В минимальный продуктовый набор входит 33 продукта, среди которых говядина, свинина, баранина, курятина, рыба, масло, молоко и другие продовольственные товары. При этом вес продуктов статистики определяют в килограммах и рассчитывают сразу на год.

Отмечается, что цена продуктовой корзины в Красноярском крае выше, чем средняя по России. В среднем по стране стоимость условного набора продуктов питания в расчете на месяц составила 4066,80 рублей по состоянию на конец июля. Максимальная стоимость зафиксирована на Чукотском автономном округе — 9284,5 рубля, а минимальная в Республике Мордовия — 3497,3 рублей.

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Стоимость продуктовой корзины в Красноярском крае поднялась почти на 1%
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