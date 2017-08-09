Дорожники в Омске уложили асфальт прямо в лужи
Погода в последнее время преподносит «сюрпризы» в виде дождей, однако дорожников, судя по всему, непогода не смущает. Не мудрствуя лукаво, ремонтники уложили смесь на мокрую дорогу и в лужи.
Погода в последнее время преподносит «сюрпризы» в виде дождей, однако дорожников, судя по всему, непогода не смущает. Не мудрствуя лукаво, ремонтники уложили смесь на мокрую дорогу и в лужи.
Омичей возмутило проведение ремонта дорог на межквартальном проезде возле дома № 14 на улице Степанца. Очевидцы засняли на видео и выложили в паблик «ЧП Омск» весь процесс, который, судя по всему, занял совсем немного времени и усилий.
Ремонт провели трое рабочих на «КамАЗе». На кадрах видно, как машина из кузова высыпала асфальтобетонную смесь прямо в лужи. Рабочие немного разровняли лопатами «свежее» полотно, а затем большегруз разровнял колесами поверхность и уехал. На этом ремонт проезда закончился.
Весь «ремонт» длился минут 10−15 не больше, судя по всему, уложенный асфальт на дороге продержится ненамного дольше. Автор видео подписал ролик ехидными хештегами #качествоотменно.
В комментариях поднялась волна возмущения, омичи назвали подобный ремонт «плевком в лицо».