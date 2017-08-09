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11:56 (мск), источник: АиФ Волгоград

Рядом с новой ярмаркой на юге Волгограда сделают остановку для автобусов

Около новой ярмарки, открывшейся в Кировском районе Волгограда на улице Кирова, 100, оборудуют остановку для общественного транспорта.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», с таким предложением к властям обратились на «горячую транспортную линию» местные жители. Они отметили, что идти от ярмарки до ближайшей остановки слишком далеко и тяжело. Отметим, что чиновники уже прорабатывают такой вариант. Владелец ярмарки также готов установить для горожан остановочный павильон.

Напомним, что сейчас рядом с ярмаркой ездят маршрутные такси № 29с, которых выходит на линию 30 машин. Возможно, скоро здесь пустят и автобус.

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