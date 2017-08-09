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08:58 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Детские сады Хабаровска переводят на 12-часовой рабочий день

На данный момент по такой схеме действует 85% дошкольных учреждений города.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске детские сады переводят на 12-часовой режим работы. Делается это, в первую очередь, для удобства родителей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». На данный момент, на новый график переведено 85% дошкольных учреждений.

 — Работа по переводу садов на 12-часовой режим началась в 2015 году. Тогда, с 2015 по 2016 год на новый график перешли 20 садиков города. На данный момент в Хабаровске только 12 учреждений работают по старому расписанию, но в будущем планируется, что все 100% детсадов перейдут на 12-часовой рабочий день, — говорит начальник отдела управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова. Сегодня в городе функционируют 85 детсадов. Количество увеличилось за счет учреждений министерства обороны, которые перевели в муниципальную собственность.
— Что касается количества садов в городе — дефицита нет. Все трехлетние дети обеспечены местами. Готовы предложить места в садиках, и предлагаем их для двухлетних детей. Но тут уже выбор родителей — отдавать ребенка или нет, — сказала Татьяна Матвеенкова. — Когда записывать ребенка в садик — решает только сам родитель. Сейчас для этого достаточно средств. Поставить ребенка в очередь можно через интернет. Работает сайт государственных услуг, МФЦ, в самих детских садах также можно получить информации. Преимущество отдается детям по прописке и льготникам, а уже потом остальным желающим попасть в конкретный детский сад.

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 Детские сады Хабаровска переводят на 12-часовой рабочий день
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