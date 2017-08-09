В Кунгуре спасатели достали с дерева кошку, у которой отнялись лапы
Животное несколько дней сидело на дереве. Спасатели помогли кошке спуститься и передали ее в руки хозяйки.
Животное несколько дней сидело на дереве. Спасатели помогли кошке спуститься и передали ее в руки хозяйки.
8 августа утром в Кунгурскую службу спасения поступило сообщение от женщины, которая заявила, что ее кошка уже несколько дней сидит на дереве на ул. Труда и не может самостоятельно спуститься. Со слов хозяйки, у животного отнялись лапы.
С помощью лестницы и альпинистского снаряжения спасатели достали кошку и передали ее в руки хозяйки. Животное порекомендовали показать ветеринару.