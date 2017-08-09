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09:12 (мск), источник: Новости Перми

В Кунгуре спасатели достали с дерева кошку, у которой отнялись лапы

Животное несколько дней сидело на дереве. Спасатели помогли кошке спуститься и передали ее в руки хозяйки.

8 августа утром в Кунгурскую службу спасения поступило сообщение от женщины, которая заявила, что ее кошка уже несколько дней сидит на дереве на ул. Труда и не может самостоятельно спуститься. Со слов хозяйки, у животного отнялись лапы.

С помощью лестницы и альпинистского снаряжения спасатели достали кошку и передали ее в руки хозяйки. Животное порекомендовали показать ветеринару.

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