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11:49 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Комедийный сериал об отдыхе планируют снять на Кубани

Проект обсуждают в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

На совещании Консультативного совета по стратегическому маркетингу курортных территорий при министерстве курортов региона участники обсуждали, каким будет киносериал о курортах Кубани.

«Наша задача — правильно сформировать продукт по продвижению туристского потенциала края, который будет востребован как у инвесторов, так и у федеральных каналов. Планируем, провести съемки сериала без привлечения бюджетных средств. Уже есть предварительные договоренности с потенциальными инвесторами о финансировании этого проекта», — отметил во вступительном слове министр курортов Христофор Константиниди.

По словам представителей продюсерских компаний, регион интересен для съемок ряда художественных фильмов, которые ведут зарубежные кинокомпании. В частности, продюсеры из Китая готовы снимать в Краснодарском крае фильм, который будет транслироваться в США, Великобритании и в самой Поднебесной, сообщает пресс-служба краевого минкурортов.

Участникам совещания представили несколько идей для сценария — драму, комедию, трагикомедию. Собравшиеся пришли к общему мнению, что о курортах Кубани лучше всего рассказывать на языке комедии.

Сценарий пилотной серии представят на обсуждение Консультативного совета в ближайшее время. Планируется, что первый сезон комедийного сериала составит 12−16 серий, а пилот увидит свет через год-два.

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