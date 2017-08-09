Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Политолог: Германия решила крымский вопрос назло Трампу
Болезни, которыми вас заразит любимый котик
Путин ответил о дополнительных мерах вслед за высылкой дипломатов
Стала известна стоимость отделки «собянинок»
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
На «Танковом биатлоне» сравнили танки России и Китая – СМИ
СМИ: от «чудо-танков» Украины отреклись даже в ВСУ
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
«Это кошмарный сон»: немецкие СМИ о поставках оружия Украине
СМИ: 7 террористов хотели столкнуть поезда в РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
8Тень Земли
12:08 (мск), источник: Informburo.kz

В Минздраве придумали, как бригадам скорой помощи не опаздывать на вызов к пациенту

Вице-министр здравоохранения Лязат Актаева на пресс-конференции в Правительстве рассказала, что предпринимают в ведомстве для улучшения работы станций скорой помощи.

Источник: Informburo.kz

«Подписан приказ министра по правилам оказания скорой помощи. Анализ показал, когда машины выезжают к пациентам с хроническими заболеваниями, то могут опоздать к пациентам, у которых возникает непосредственно угроза для жизни. Поэтому есть теперь четыре категории вызовов. Три категории имеют потенциальные и непосредственные угрозы для жизни и здоровья, они остаются в диспетчерской скорой помощи, выезжать будут машины скорой помощи. Четвёртая категория вызовов — к хроническим больным. Это те, которые наблюдаются у врачей. Их вызов будет переадресовываться в центры неотложной медицинской помощи, то есть при поликлиниках центры неотложной помощи 24 часа в сутки будут принимать вызовы», — сообщила Лязат Актаева.

По её словам, такая мера обеспечивает территориальную доступность к пациенту, ведь поликлиники ближе находятся и специалисты будут быстрее добираться к хроническим больным. Таким образом специалисты скорой помощи смогут сосредоточиться именно на вызовах с первого по третьи категории.

«Далее в правилах прописана обязательность обучения фельдшеров и врачей скорой помощи международным стандартам неотложной медпомощи. Кроме этого, в нормативе описано, что скорая помощь районных больниц интегрированы со скорой помощью области, соответственно, выстроена одна служба, идёт оснащение GPS-навигаторами. Это позволит проводить мониторинг, быстро обеспечивать доезд. Далее также в приказе проговорили про приёмный покой», — уточнила она.

Лязат Актаева отметила, что министерство здравоохранения вводит новую специальность — врач неотложной медицинской помощи.

«Если раньше такие врачи через подготовку приходили, то теперь будут обучаться через резидентуру. Они будут работать именно на уровне приёмного покоя многопрофильного стационара и осуществлять так называемую сортировку. Тот пациент, по которому видно, что он нуждается в экстренной помощи в первую очередь, она будет ему оказываться. То, что описано в приказе, мы считаем позволит обеспечить качественную скорую неотложную медицинскую помощь», — говорит она.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Этническая казашка из Польши, считающая себя цивилизованным оппозиционером, просится домой
КНДР заявила о готовности нанести удар по военной базе США
В пригороде Парижа автомобиль врезался в группу военных
В МИД Украины недовольны заявлением немецкого политика по Крыму
ВЦИОМ оценил «социальное самочувствие» россиян
Учитель предложил Кадырову посмотреть фильм «Матильда»
СМИ: банк «Открытие» распродает долги
Доступ к госуслугам станет возможным через «Одноклассники»
Спорт
Суперкубок стал шестым трофеем «Реала» под руководством Зидана Испанский футбольный клуб «Реал» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 и второй год подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА
Авто
Алкоголь и автомобиль: что купить (18+) Сразу предупреждаем — это статья только для взрослых. Ведь мы будем говорить про алкоголь для... настоящих любителей автомобилей (и ни слова про безалкогольное пиво)
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко Представители сообщили, что ведущий не работает на телеканале уже около полугода
Недвижимость
8 идей для дизайна маленькой спальни
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Личный опыт: «Как мы договорились об оплате съемной квартиры»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь