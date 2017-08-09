Развод Абрамовича и Жуковой: какими будут отступные третьей жены
КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Российский миллионер Роман Абрамович разводится со своей супругой, соосновательницей музея современного искусства «Гараж» Дарьей Жуковой.
КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Российский миллионер Роман Абрамович разводится со своей супругой, соосновательницей музея современного искусства «Гараж» Дарьей Жуковой.
После десяти лет совместной жизни супруги решили расстаться, но уже сообщили СМИ, что будут совместно воспитывать двух детей, останутся близкими друзьями и партнерами по проектам музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в
Газета Daily Mail со ссылкой на источник пишет, что «Абрамович и его жена расстались после Рождества и живут отдельно большую часть года».
Разводы Романа
Абрамович до встречи с Жуковой, был дважды женат, от второго брака с Ириной Абрамович у бизнесмена пятеро детей.
Предыдущий развод Абрамовича СМИ обсуждали в 2007 году. Газеты написали, что жена бизнесмена — Ирина Маландина — подает на развод, и называли его самым дорогим расставанием в мире. Тогда корпоративные интересы Абрамовича затронуты не были.
Несмотря на то, что сами супруги не афишировали деталей бракоразводного процесса, СМИ сообщали, что Ирина при разводе получила 6 миллиардов фунтов стерлингов — то есть больше половины состояния супруга. Ей достались четыре виллы Абрамовича в Великобритании, в том числе поместье в графстве
Кроме того, за Ириной закреплялось право проводить время на любимой яхте супруга, которая оценивалась в 72 миллиона фунта стерлингов, и пользоваться частным самолетом Абрамовича Boeing 737.