Вирус Коксаки беспокоит отдыхающих в Турции
Вирус Коксаки вызвал настоящую панику среди туристов, отправившихся на отдых в Турцию.
Вирус Коксаки вызвал настоящую панику среди туристов, отправившихся на отдых в Турцию.
Люди спешат покинуть курорты, а все
Российский Потребнадзор открыл горячую линию и отправил запрос турецким властям, чтобы получить информацию об эпидемиологической ситуации в стране. Однако Турция опровергает все слухи о вспышке. По словам главы дирекции культуры и туризма турецкой провинции Анталия Ибрагима Аджара, ни о какой эпидемии речи не идет: зафиксирован
Вирус передается в основном