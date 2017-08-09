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09:02 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Вирус Коксаки беспокоит отдыхающих в Турции

Вирус Коксаки вызвал настоящую панику среди туристов, отправившихся на отдых в Турцию.

Источник: Reuters

Люди спешат покинуть курорты, а все из-за списка якобы зараженных городов и отелей, который уже гуляет по сети, — в первую очередь называют Сиде, Кемер и Белек.

Российский Потребнадзор открыл горячую линию и отправил запрос турецким властям, чтобы получить информацию об эпидемиологической ситуации в стране. Однако Турция опровергает все слухи о вспышке. По словам главы дирекции культуры и туризма турецкой провинции Анталия Ибрагима Аджара, ни о какой эпидемии речи не идет: зафиксирован один-единственный случай инфекции в семье из Украины.

Наши медики уверяют: завозных случаев вируса Коксаки у нас пока, к счастью, не фиксировалось. Но предупреждают: нелишними будут меры предосторожности, ведь вакцины от этой энтеровирусной инфекции нет. 

Вирус передается в основном воздушно-капельным путем или с пищей. К инфекции очень восприимчивы дети. У заболевшего наблюдается температура 39 — 40 градусов, появляются зуд и волдыри по всему телу. Методы профилактики общеизвестны и просты: тщательно мыть фрукты, овощи и руки, не пробовать незнакомую пищу в сомнительных местах и воздержаться от купания в бассейнах.

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