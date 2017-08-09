10 августа в ряде домов Казани не будет света

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 9 августа). 10 августа в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах Авиастроительного, Московского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов города.

С 8.00 до 20.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Ашхабадская, 113−155, 156−178; ул. Воронихина, 42−66, 49−73; ул. Говорова, 39−65, 42−82; ул. Кутузова, 101−121, 112−136. В это же время электричество отключат в поселке Кадышево.

С 8.00 до 17.00 отключение запланировано в Московском районе по адресам: ул. Декабристов, 1, 8, 10; ул. Солдатская, 5; ул. Чистопольская, 3, 3б, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а.

С 8.00 до 17.00 без света останутся жители Ново-Савиновского района по адресам: ул. Мусина, 29а, 74а; ул. Чистопольская, 73; ул. Чуйкова, 25, 25а, 29б.

С 9.00 до 17.00 электричество отключат в Приволжском районе по адресам: ул. Р. Зорге, 67; пр. Победы, 56, 58, 60. В это же время света не будет в поселке Восточный по улицам: Вязовая, Наставников, Нурлы Рассветная, Тихвинская, Чияле.

С 9.00 до 18.00 отключение запланировано в Советском районе по адресам: ул. Ершова, 65 (Отделенческая клиническая больница на станции Казань ОАО «РЖД»); ул. Каштановая, 16; ул. Мира, 33 (детский сад № 284). В это же время без света останутся жильцы ул. Белогорская поселка Нагорный.

Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Московского и Советского районов Казани.