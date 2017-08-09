В Самарском зоопарке родился детеныш пумы
В Самарском зоопарке пополнение. Вновь порадовала сотрудников Канадская пума Парма, 20 июня она родила детеныша. По счету это 16 котенок пумы, который родился в зоопарке.
В Самарском зоопарке пополнение. Вновь порадовала сотрудников Канадская пума Парма, 20 июня она родила детеныша. По счету это 16 котенок пумы, который родился в зоопарке.
Парма приехала в Самару из Пермского зоопарка, а Парамон из Большереченского. Впервые эта пара принесла потомство в 2010 году, сообщает группа зоопарка в ВК.
В течении 7 лет Парма и Парамон 7 раз становились родителями, как правило, около месяца котята питались материнским молоком, а потом их забирали и выкармливали сотрудники. Такой способ выращивания котят необходим для лучшей их социализации в дальнейшем, они не будут бояться и сильно нервничать на новом месте и при врачебных манипуляциях.
Жителей и гостей Самарской области приглашают на смотрины детеныша пумы 16 августа в 13.00.