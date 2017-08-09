Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия нашла способ разрушить газовые амбиции США в ЕС
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
«Первый канал» объяснил увольнение Олешко
Adidas закрывает розничные магазины в России
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ поведали, как Порошенко сломал жизнь упавшему рядом солдату
Захарченко о том, как Киев убивает националистов
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Украина пригрозила Белоруссии санкциями - СМИ
Басурин: ВСУ идут в атаку на юге ДНР, есть жертвы
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
09:51 (мск), источник: НИА Самара

В Самарском зоопарке родился детеныш пумы

В Самарском зоопарке пополнение. Вновь порадовала сотрудников Канадская пума Парма, 20 июня она родила детеныша. По счету это 16 котенок пумы, который родился в зоопарке.

Парма приехала в Самару из Пермского зоопарка, а Парамон из Большереченского. Впервые эта пара принесла потомство в 2010 году, сообщает группа зоопарка в ВК.

Во время загрузки произошла ошибка.

В течении 7 лет Парма и Парамон 7 раз становились родителями, как правило, около месяца котята питались материнским молоком, а потом их забирали и выкармливали сотрудники. Такой способ выращивания котят необходим для лучшей их социализации в дальнейшем, они не будут бояться и сильно нервничать на новом месте и при врачебных манипуляциях.

Жителей и гостей Самарской области приглашают на смотрины детеныша пумы 16 августа в 13.00.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Обновленный самолет-памятник Ил-2 скоро вернут на прежнее место в Самаре
КНДР заявила о готовности нанести удар по военной базе США
Американский сенатор: политика изоляции Пхеньяна не сработала
В МИД Украины недовольны заявлением немецкого политика по Крыму
В пригороде Парижа автомобиль врезался в группу военных
Потребление сыра в России упало на фоне роста его производства
СМИ: банк «Открытие» распродает долги
В Латвии запретят сдавать экзамены на русском языке
Спорт
Суперкубок стал шестым трофеем «Реала» под руководством Зидана Испанский футбольный клуб «Реал» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 и второй год подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА
Авто
Возвращение Mitsubishi ASX: известны цены и комплектации Продажи компактного японского кроссовера, который спустя два года вернулся в Россию, стартуют в середине августа
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ: Александр Олешко уходит с «Первого канала» Ведущий таких популярных программ, как «Минута славы» и «Точь-в-точь», предположительно, будет вести новое шоу талантов на конкурирующем телеканале
Недвижимость
8 идей для дизайна маленькой спальни
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Личный опыт: «Как мы договорились об оплате съемной квартиры»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь