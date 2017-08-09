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09:36 (мск), источник: PROUFU.ru

«Уфаводоканал» объяснил, откуда в Уфе взялся 2-метровый фонтан посреди перекрестка

Накануне в Уфе посреди проезжей части забил фонтан. Видео попало в соцсеть.

Источник: Proufu.ru

По словам автора ролика, вода забила на улице Калинина. Водитель недоумевал, как ему проехать перекресток, посреди которого бьет двухметровый гейзер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Между тем, в «Уфаводоканале» объяснили, что никакой аварии на данном участке не было, и необычный фонтан на проезжей части был частью плановых работ.

«8 августа по улице Калинина проводились плановые отключения водопровода для замены 4 задвижек и 2 пожарных гидрантов. Около дома № 31 производился сброс воды из гидранта. Плановые работы были завершены вечером, около 21:00», — пояснила пресс-секретарь предприятия, Эльмира Шамсутдинова.

«Для того, чтобы заменить гидрант, нужно сначала стравить воду из соответствующего участка водопровода, что и было сделано», — объяснили в «Уфаводоканале».

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