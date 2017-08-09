«Уфаводоканал» объяснил, откуда в Уфе взялся 2-метровый фонтан посреди перекрестка

Источник: Proufu.ru

По словам автора ролика, вода забила на улице Калинина. Водитель недоумевал, как ему проехать перекресток, посреди которого бьет двухметровый гейзер.

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Между тем, в «Уфаводоканале» объяснили, что никакой аварии на данном участке не было, и необычный фонтан на проезжей части был частью плановых работ.

«8 августа по улице Калинина проводились плановые отключения водопровода для замены 4 задвижек и 2 пожарных гидрантов. Около дома № 31 производился сброс воды из гидранта. Плановые работы были завершены вечером, около 21:00», — пояснила пресс-секретарь предприятия, Эльмира Шамсутдинова.