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13:09 (мск), источник: Meduza

В окружении зомби: станция метро. Иллюстратор нарисовал схему спасения от нашествия мертвецов в московской подземке

Московский иллюстратор Максим Дегтярев нарисовал плакат о том, как можно выжить в московском метро в случае зомби-апокалипсиса.

Источник: Максим Дегтярев

Он изобразил быт на станции, которая отбивается от нашествия живых мертвецов, и поделился своими советами: коллектор можно использовать в качестве туалета, лестницы для ремонта ламп накаливания — как наблюдательные вышки, а кабинет дежурного по станции превратить в штаб убежища.

Дегтярев рассказал «Медузе», что схему станции метро в разрезе он нарисовал по заказу журнала «Вокруг света». Статья с иллюстрацией вышла в январе 2013 года; никаких зомби на схеме тогда не было.

Источник: Максим Дегтярев

Через три года иллюстратор выкупил у «Вокруг света» права на свою схему и решил ее творчески переработать: он распечатал картинку и ручкой добавил первые комментарии, касающиеся возможной атаки зомби.

Источник: Максим Дегтярев

Вместе со своим агентом Алексеем Лури Дегтярев доработал иллюстрацию. «Вместе с Алексеем мы начали придумывать разные сюжеты про выживших, сцены, подбирать персонажей, — рассказал иллюстратор “Медузе”. — Где будет держать оборону ОМОН? Откуда пролезет нежданный мертвяк? Покопались в истории жанра, разбросали пасхальных яиц, бережно расставили отсылки к классике. Все это плотно полили кровью и посыпали стрелянными гильзами».

Источник: Максим Дегтярев

Дегтярев и Лури также проконсультировались с экспертом по метро, и тот подтвердил, что теоретически при зомби-апокалипсисе в поздемке удастся выжить. «Но в случае поломки генераторов и отказе вентиляции — запах будет чудовищным. Поэтому, накопив силы, уцелевшие рано или поздно должны будут перейти на другую локацию», — рассказал иллюстратор.

Источник: Максим Дегтярев

Подробно рассмотреть все детали схемы метро можно в ЖЖ Дегтярева. На Behance доступна версия на английском языке.

Источник: Максим Дегтярев
Источник: Максим Дегтярев
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