В окружении зомби: станция метро. Иллюстратор нарисовал схему спасения от нашествия мертвецов в московской подземке
Московский иллюстратор Максим Дегтярев нарисовал плакат о том, как можно выжить в московском метро в случае
Московский иллюстратор Максим Дегтярев нарисовал плакат о том, как можно выжить в московском метро в случае
Он изобразил быт на станции, которая отбивается от нашествия живых мертвецов, и поделился своими советами: коллектор можно использовать в качестве туалета, лестницы для ремонта ламп накаливания — как наблюдательные вышки, а кабинет дежурного по станции превратить в штаб убежища.
Дегтярев рассказал «Медузе», что схему станции метро в разрезе он нарисовал по заказу журнала «Вокруг света». Статья с иллюстрацией вышла в январе 2013 года; никаких зомби на схеме тогда не было.
Через три года иллюстратор выкупил у «Вокруг света» права на свою схему и решил ее творчески переработать: он распечатал картинку и ручкой добавил первые комментарии, касающиеся возможной атаки зомби.
Вместе со своим агентом Алексеем Лури Дегтярев доработал иллюстрацию. «Вместе с Алексеем мы начали придумывать разные сюжеты про выживших, сцены, подбирать персонажей, — рассказал иллюстратор “Медузе”. — Где будет держать оборону ОМОН? Откуда пролезет нежданный мертвяк? Покопались в истории жанра, разбросали пасхальных яиц, бережно расставили отсылки к классике. Все это плотно полили кровью и посыпали стрелянными гильзами».
Дегтярев и Лури также проконсультировались с экспертом по метро, и тот подтвердил, что теоретически при
Подробно рассмотреть все детали схемы метро можно в ЖЖ Дегтярева. На Behance доступна версия на английском языке.