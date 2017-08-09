Полет «Ласточки». Между Челябинском и Миассом запустят скоростной поезд
Между Челябинском и Миассом будет курсировать скоростной поезд «Ласточка».
Между Челябинском и Миассом будет курсировать скоростной поезд «Ласточка».
Проект обсудили в администрации Миасса, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Так, добраться до города из южноуральской столицы можно будет за один час. При этом скоростной поезд станет частью мультимодальных перевозок до горнолыжного комплекса «Солнечная долина». Согласно плану разработчиков, купив единый билет в кассах челябинского ж/д вокзала, пассажиры сначала едут на «Ласточке» до Миасса, а затем пересаживаются на специальные шаттлы (автобусы) до ГЛК. Предполагается, что это сократит общее время в пути до 1 часа 40 минут.
«Проект мультимодальных перевозок имеет ряд преимуществ:
Запустить новый поезд планируют уже в следующем году.