Полет «Ласточки». Между Челябинском и Миассом запустят скоростной поезд

Так, добраться до города из южноуральской столицы можно будет за один час. При этом скоростной поезд станет частью мультимодальных перевозок до горнолыжного комплекса «Солнечная долина». Согласно плану разработчиков, купив единый билет в кассах челябинского ж/д вокзала, пассажиры сначала едут на «Ласточке» до Миасса, а затем пересаживаются на специальные шаттлы (автобусы) до ГЛК. Предполагается, что это сократит общее время в пути до 1 часа 40 минут.