В Башкирии депутата сняли с должности, чтобы предотвратить коррупцию
В Башкирии депутата Атаршинского сельсовета сняли с должности, чтобы предотвратить коррупционные преступления. Об этом сообщили в
В Башкирии депутата Атаршинского сельсовета сняли с должности, чтобы предотвратить коррупционные преступления. Об этом сообщили в
Известно, что депутат не предоставила вовремя сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год.
По закону такое нарушение является достаточным основанием для досрочного снятия с должности. После вынесения представления депутат прекратила свою деятельность.