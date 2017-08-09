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10:29 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии депутата сняли с должности, чтобы предотвратить коррупцию

В Башкирии депутата Атаршинского сельсовета сняли с должности, чтобы предотвратить коррупционные преступления. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Известно, что депутат не предоставила вовремя сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год.

По закону такое нарушение является достаточным основанием для досрочного снятия с должности. После вынесения представления депутат прекратила свою деятельность.

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