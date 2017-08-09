Поезд в Свердловской области поставил антирекорд скорости

Сейчас, как сообщили в пресс-службе СвЖД, поезд со скоростью не более 5 км/ч следует до станции Талый Ключ, где ему заменят локомотив. Задержка поезда составляет более 8 часов. Также на 8 часов задерживается встречный пассажирский поезд № 610 сообщением Екатеринбург — Устье-Аха. В СвЖД принесли свои извинения пассажирам, и заверили, что все они будут обеспечены питанием. Тем из них, кто планировал в Екатеринбурге сделать пересадку, будет обеспечен автотранспорт.