Поезд в Свердловской области поставил антирекорд скорости

Поезд Устье-Аха — Екатеринбург задерживается на 8 часов из-за сломавшегося тепловоза. Как сообщает 9 августа корреспондент «АиФ-Урал», в 2.22 на перегоне Худяково — Талый Ключ однопутного неэлектрифицированного участка Тавда — Егоршино СвЖД сломался тепловоз, тянущий состав, и из-за этого поезд был остановлен.
Сейчас, как сообщили в пресс-службе СвЖД, поезд со скоростью не более 5 км/ч следует до станции Талый Ключ, где ему заменят локомотив. Задержка поезда составляет более 8 часов. Также на 8 часов задерживается встречный пассажирский поезд № 610 сообщением Екатеринбург — Устье-Аха. В СвЖД принесли свои извинения пассажирам, и заверили, что все они будут обеспечены питанием. Тем из них, кто планировал в Екатеринбурге сделать пересадку, будет обеспечен автотранспорт.