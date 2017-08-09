В центре Уфы обесточены два светофора

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Сегодня, 9 августа, не будут действовать светофоры на пересечении улиц К. Маркса и Революционная, а также на перекрестке улиц Дзержинского и Революционная.