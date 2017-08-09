«Люцифер» не отступает: в Крыму до +38 градусов жары
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости (Крым). 9 августа в Крыму ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в крымском гидрометцентре.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости (Крым). 9 августа в Крыму ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в крымском гидрометцентре.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью составит 20−25 градусов выше нуля. Днем на полуострове ожидается от +33 до +38 градусов. Ветер
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер
В Севастополе малооблачно. Ветер северный ночью, 6−11, днем 9−14 м/с. Температура воздуха ночью — от +22 до +24, днем 32−34 градуса выше нуля.
На ЮБК переменная облачность, без осадков. Ветер
Температура воды в Черном море у берегов Феодосии, Севастополя, Евпатории и Черноморского +26 градусов, в Ялте +24, в Алуште +25. Вода в Азовском море прогреется до +27 градусов.