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09:56 (мск), источник: РИА Крым

«Люцифер» не отступает: в Крыму до +38 градусов жары

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости (Крым). 9 августа в Крыму ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в крымском гидрометцентре.

Источник: РИА "Новости"

По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью составит 20−25 градусов выше нуля. Днем на полуострове ожидается от +33 до +38 градусов. Ветер северо-восточный, 7−12, местами до 15 м/с.

В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7−12, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью — 21−23 градуса выше нуля, днем — от +35 до +37.

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В Севастополе малооблачно. Ветер северный ночью, 6−11, днем 9−14 м/с. Температура воздуха ночью — от +22 до +24, днем 32−34 градуса выше нуля.

На ЮБК переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7−12, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью — от +26 до +28, днем — от +34 до +36 градусов.

Температура воды в Черном море у берегов Феодосии, Севастополя, Евпатории и Черноморского +26 градусов, в Ялте +24, в Алуште +25. Вода в Азовском море прогреется до +27 градусов.

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