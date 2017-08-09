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09:58 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове завершилась массовая проверка качества воды

На протяжении прошлого месяца, сотрудники поставщика воды Apă-Canal Chișinău провели масштабную проверку качества воды разных источников.

Источник: Actualitati.md

Перед специалистами стояла цель выяснить качество поставляемой воды из реки Днестр. В этих целях были взяты 12094 проб, осуществлены 22249 физико-химических анализов и 1589 бактериологических.

Проверкам подверглись станции воды Кишинева и Днестра, резервуары питьевой воды, централизованной сети распределения мун. Кишинева, артезианские скважины и колодцы с местным источником, находящихся в управлении Apă-Canal Chișinău, пишет noi.md.

Отметим, что результаты анализов систематически публикуются на сайте АО Apă-Canal Chișinău:acc.md.

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