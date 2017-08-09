В Молдове завершилась массовая проверка качества воды
На протяжении прошлого месяца, сотрудники поставщика воды Apă-Canal Chișinău провели масштабную проверку качества воды разных источников.
На протяжении прошлого месяца, сотрудники поставщика воды Apă-Canal Chișinău провели масштабную проверку качества воды разных источников.
Перед специалистами стояла цель выяснить качество поставляемой воды из реки Днестр. В этих целях были взяты 12094 проб, осуществлены 22249
Проверкам подверглись станции воды Кишинева и Днестра, резервуары питьевой воды, централизованной сети распределения мун. Кишинева, артезианские скважины и колодцы с местным источником, находящихся в управлении Apă-Canal Chișinău, пишет noi.md.
Отметим, что результаты анализов систематически публикуются на сайте АО Apă-Canal Chișinău:acc.md.