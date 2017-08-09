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13:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Жители Арбата предложили перенести стену Цоя в Петербург

Жители Арбата предложили перенести стену Цоя в «Лужники» или в Санкт-Петербург, заявил глава округа Евгений Бабенко. По его словам недовольство людей вызывают собирающиеся около памятника граждане, нарушающие общественный порядок. Бабенко заявил, что будущее мемориала должно решаться на общественном обсуждении.

Жители Арбата предложили перенести стену Цоя в другое место. Об этом агентству «Москва» рассказал глава округа Евгений Бабенко.

Я прекрасно понимаю и ту, и другую аудиторию. Молодежь, для которой он остается кумиром, и другую сторону — жителей, которая четко и ясно говорит о том, какое отношение Цой имел к Арбату, и эту стену надо, как одно из предложений, убрать в “Лужники”, а второе — перевезти в Питер.
Евгений Бабенко
Глава округа

Глава округа отметил, что около стены нередко можно встретить людей, нарушающих общественный порядок.

Бабенко отметил, что в настоящее время стена находится в неудовлетворительном состоянии. Инициативная группа поклонников Цоя предлагала провести ее реставрацию, однако не было достигнуто соглашение с собственником дома 37. По словам главы округа, будущее стены должно решаться при помощи общественного обсуждения.

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В марте власти муниципального округа Арбат обещали установить камеры видеонаблюдения у стены Цоя и организовать регулярный обход памятника сотрудниками правоохранительных органов. Подобные меры должны были защитить стену, которая неоднократно подвергалась актам вандализма. Так, в 2006 году ее полностью закрасили, но позже мемориал был восстановлен активистами.

Стена Цоя — стена дома 37 на улице Арбат, исписанная и изрисованная поклонниками творчества Виктора Цоя и группы «Кино». Является одним из символов Арбата и достопримечательностью Москвы.

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