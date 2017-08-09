Жители Арбата предложили перенести стену Цоя в Петербург

Я прекрасно понимаю и ту, и другую аудиторию. Молодежь, для которой он остается кумиром, и другую сторону — жителей, которая четко и ясно говорит о том, какое отношение Цой имел к Арбату, и эту стену надо, как одно из предложений, убрать в “Лужники”, а второе — перевезти в Питер.

Евгений Бабенко Глава округа