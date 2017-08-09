Житель Башкирии выиграл в лотерею около 3 миллионов рублей
Удача повернулась лицом к жителю Уфы. Купив 8 августа билет всего за 80 рублей, он стал счастливым обладателем суперприза в размере 2 867 640 рублей.
Удача повернулась лицом к жителю Уфы. Купив 8 августа билет всего за 80 рублей, он стал счастливым обладателем суперприза в размере 2 867 640 рублей.
Об этом сообщается на сайте «Гослото». Известно, что выигрыш уфимцу принесли всего пять цифр: 31, 24, 15, 11, 30. Теперь новоиспеченному миллионеру лишь остается согласовать время своего приезда и забрать выигрыш.