Министерство образования озвучило предварительные итоги вступительной кампании в вузах
Министерство образования озвучило предварительные итоги вступительной кампании в вузах.
Министерство образования озвучило предварительные итоги вступительной кампании в вузах.
За знаниями в аудитории придут 53,5 тысячи первокурсников — на 2 тысячи меньше, чем в прошлом сентябре. При этом план приема на бюджет выполнен полностью: по всем формам получения образования приняты 26,7 тысячи человек.
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Для сравнения: в прошлом году самыми заманчивыми специальностями при поступлении на бюджетные места были Дизайн (коммуникативный), Актерское искусство и Электроснабжение.
Следующий раунд вступительной кампании пройдет осенью: с 15 ноября по 20 декабря грядет прием желающих учиться в сельскохозяйственных вузах заочно. Кроме того, до 15 октября учебные заведения принимают иностранных граждан, поступающих по собеседованию.