Министерство образования озвучило предварительные итоги вступительной кампании в вузах.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

За знаниями в аудитории придут 53,5 тысячи первокурсников — на 2 тысячи меньше, чем в прошлом сентябре. При этом план приема на бюджет выполнен полностью: по всем формам получения образования приняты 26,7 тысячи человек.

В пресс-центре Минобразования поделились интересными подробностями. Оказывается, самый большой конкурс на бюджетное обучение — 15,2 человека на место — образовался по специальности Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) в БГПУ имени Максима Танка. Желающих поступить на специальность Дизайн в Белгосуниверситете было в 12,6 раза больше, чем мог принять вуз. На третьей позиции по популярности — Актерское искусство в Белорусской государственной академии искусств: здесь конкурс из желающих блистать на сцене и экране составил 11,4 абитуриента на место.

Для сравнения: в прошлом году самыми заманчивыми специальностями при поступлении на бюджетные места были Дизайн (коммуникативный), Актерское искусство и Электроснабжение.