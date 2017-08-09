Сын Омирбека Жампозова попросил прощения у прокурора

Источник: Tengrinews

Как накануне сообщили в МВД РК, уголовное дело в отношении Асылжана Жампозова по факту применения насилия в отношении прокурора Целиноградского района зарегистрировано по части 1 статьи 380 УК РК и находится в производстве следственного управления ДВД Акмолинской области.

Суть в том, что якобы сын погибшего Омирбека Жампозова, находясь у места, где было обнаружено тело его отца, пытался пройти к нему, но находившиеся рядом представители правоохранительных органов не подпустили молодого человека.

«То, что я кого-то ударил, я не помню. Я помню, что я сопротивлялся. Я хотел прорваться к отцу. Они мне скрутили руки и повалили на землю. Возможно, в тот момент я кого-то задел. Он (прокурор, в отношении которого было применено насилие — прим.автора) сказал, что в отношении меня или других лиц он не имеет претензий, что он понимает наше состояние в тот момент. (…) О начатом досудебном расследовании я только вчера узнал», — пояснил Асылжан Жампозов.

Адвокат семьи Жампозова сообщила, что также накануне узнала о начатом расследовании в отношении сына погибшего Омирбека Жампозова — Асылжана.

«В тот же день или через день я разговаривала с Асылжаном по этому поводу, он сказал, что попросил прощения у прокурора. Он сказал: “Извините, такая ситуация”. И насколько я знаю, на тот момент прокурор к нему никаких претензий не имел», — отметила адвокат семьи Жампозова Бахыт Каиржанова.

Асылжан Жампозов является сыном Омирбека Жампозова, который ранее проходил в качестве подсудимого по уголовному делу по факту хищения бюджетных средств. В день, когда должно было состояться оглашение приговора, Омирбек Жампозов выстрелил в прокурора по делу и скрылся с места происшествия. Позже было найдено тело Жампозова. Он покончил жизнь самоубийством. Гособвинитель с ранениями был госпитализирован.

Отметим, в Целиноградском районном суде Акмолинской области возобновилось судебное заседание по уголовному делу, в котором фигурировал выстреливший в прокурора Омирбек Жампозов. Интересы погибшего в суде представляет его сын Асылжан Жампозов. Сегодня в суде он и адвокаты подсудимых по делу заявили отвод гособивинителю, который заменил прокурора, получившего огнестрельное ранение.

«Просим осуществить отвод участвующего по делу прокурора Жаманбалиной. Просим привлечь к делу прокурора из Генеральной прокуратуры РК. Мы считаем, что здесь в ходе досудебного расследования надзор осуществляла Акмолинская областная прокуратура. Как и у нас, так и у наших подзащитных отсутствует доверие. Поэтому просим привлечь к участию в деле сотрудников Генеральной прокуратуры», — обратился к судье адвокат Аманжол Мухамедьяров.