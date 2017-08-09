Личные терапевты появились у 76 тысяч пожилых москвичей

Эти больные могут оперативно связаться с врачом или медсестрой на протяжении всего рабочего дня для уточнения имеющихся вопросов, например в части лекарственной терапии.

По словам Погонина, время первичного приема для таких граждан также увеличено до 40 минут. Врачи рассказывают пациентам, как вести дневники самоконтроля артериального давления при гипертонии и следить за здоровьем после инсульта.

Пилотный проект по оказанию индивидуальной помощи пожилым людям с хроническими заболеваниями был реализован в 2015—2016 годах в восьми столичных поликлиниках. С апреля этого года программа заработала полноценно.