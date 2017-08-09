Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия нашла способ разрушить газовые амбиции США в ЕС
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
Крым ответил на призыв министра Украины не ехать отдыхать в РФ
Adidas закрывает розничные магазины в России
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Умер актер из «Гарри Поттера»
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ поведали, как Порошенко сломал жизнь упавшему рядом солдату
Захарченко о том, как Киев убивает националистов
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
«Это кошмарный сон»: немецкие СМИ о поставках оружия Украине
СМИ: 7 террористов хотели столкнуть поезда в РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
8Тень Земли
12:00 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский художник предложил восстановить в городе Триумфальную арку

При этом мастер не очень верит в успех собственной инициативы.

Источник: Восток Медиа

Народный художник России Геннадий Павлишин выступил с инициативой воссоздания в дальневосточной столице деревянной Триумфальной арки, которую в 1891 году возвели к приезду цесаревича Николая II. Установить её почётный гражданин Хабаровска предлагает недалеко от исторического места — возле Успенского собора.

Будущий император посещал Хабаровск во время своего путешествия на Восток. При его участии открыли памятник графу Николаю Муравьеву-Амурскому. Цесаревич жертвовал значительные суммы на открытие школ, первого дома инвалидов, первой публичной библиотеки в городе. В честь его приезда на Соборной площади возвели Триумфальную арку. Сделали это на деньги местных жителей и купцов. Вскоре после отъезда Николая II объекты снесли.

Художник отмечает, что во Владивостоке и в Благовещенске уже восстановили историческую справедливость и воссоздали Триумфальные арки. Очередь за Хабаровском. Идея возведения объекта у Геннадия Павлишина возникла давно, поэтому сейчас разговоры об этом больше нервируют мастера, чем настраивают на созидательный лад.

«Мне порой кажется, что в Хабаровске ничего не надо возрождать. Он с каждым годом всё больше становится беспросветной деревней. Какие арки? Всё закрывается, архитекторов разогнали. Я предлагал сделать музей тигра, музей БАМа. Никому ничего не надо, ворюги все, всё воруют, и вам советую тем же заняться», — заявил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Геннадий Павлишин.

С инициативой восстановить в Хабаровске Триумфальную арку ранее выступало краевое отделение Союза художников России. Свою идею представители организации направляли в краевое правительство. Возрождение объекта поддерживает и известный хабаровский художник и скульптор Сергей Логинов.

«Я и ранее одобрял эту инициативу и был бы рад, если бы арка появилась в нашем городе. Думаю, что такой объект был бы интересен жителям, потому что не многие знают, что в Хабаровск приезжал цесаревич и что к этому событию соорудили арку. История, память должны сохраняться», — отметил Сергей Логинов.

По его мнению, при реализации проекта придётся подумать над размещением арки, поскольку площадь изменилась и устанавливать объект на прошлом месте сейчас нецелесообразно. Так произошло с Успенским собором, который заново отстроили немного дальше привычного участка.

«Арка должна быть обязательно и желательно где-то в районе Комсомольской площади. Может быть не в прежних размерах и не точь в точь. Всё это в случае одобрения должен будет продумать архитектор, чтобы арка не мешала соседним зданиям и смотрелась бы как исторический памятник», — считает художник.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Губернатор Приморья попросил синоптиков быть аккуратнее с прогнозами
«СКА-Хабаровск» подставил подножку бывшему тренеру
КНДР заявила о готовности нанести удар по военной базе США
В пригороде Парижа автомобиль врезался в группу военных
В МИД Украины недовольны заявлением немецкого политика по Крыму
ВЦИОМ оценил «социальное самочувствие» россиян
Учитель предложил Кадырову посмотреть фильм «Матильда»
СМИ: банк «Открытие» распродает долги
Доступ к госуслугам станет возможным через «Одноклассники»
Спорт
Суперкубок стал шестым трофеем «Реала» под руководством Зидана Испанский футбольный клуб «Реал» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 и второй год подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА
Авто
Алкоголь и автомобиль: что купить (18+) Сразу предупреждаем — это статья только для взрослых. Ведь мы будем говорить про алкоголь для... настоящих любителей автомобилей (и ни слова про безалкогольное пиво)
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко Представители сообщили, что ведущий не работает на телеканале уже около полугода
Недвижимость
Личный опыт: «Как мы договорились об оплате съемной квартиры»
Мусорные баки спрячут под землю
Adidas закрывает розничные магазины в России
Стала известна стоимость отделки «собянинок»
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь