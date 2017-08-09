Хабаровский художник предложил восстановить в городе Триумфальную арку

Источник: Восток Медиа

Народный художник России Геннадий Павлишин выступил с инициативой воссоздания в дальневосточной столице деревянной Триумфальной арки, которую в 1891 году возвели к приезду цесаревича Николая II. Установить её почётный гражданин Хабаровска предлагает недалеко от исторического места — возле Успенского собора.

Будущий император посещал Хабаровск во время своего путешествия на Восток. При его участии открыли памятник графу Николаю Муравьеву-Амурскому. Цесаревич жертвовал значительные суммы на открытие школ, первого дома инвалидов, первой публичной библиотеки в городе. В честь его приезда на Соборной площади возвели Триумфальную арку. Сделали это на деньги местных жителей и купцов. Вскоре после отъезда Николая II объекты снесли.

Художник отмечает, что во Владивостоке и в Благовещенске уже восстановили историческую справедливость и воссоздали Триумфальные арки. Очередь за Хабаровском. Идея возведения объекта у Геннадия Павлишина возникла давно, поэтому сейчас разговоры об этом больше нервируют мастера, чем настраивают на созидательный лад.

«Мне порой кажется, что в Хабаровске ничего не надо возрождать. Он с каждым годом всё больше становится беспросветной деревней. Какие арки? Всё закрывается, архитекторов разогнали. Я предлагал сделать музей тигра, музей БАМа. Никому ничего не надо, ворюги все, всё воруют, и вам советую тем же заняться», — заявил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Геннадий Павлишин.

С инициативой восстановить в Хабаровске Триумфальную арку ранее выступало краевое отделение Союза художников России. Свою идею представители организации направляли в краевое правительство. Возрождение объекта поддерживает и известный хабаровский художник и скульптор Сергей Логинов.

«Я и ранее одобрял эту инициативу и был бы рад, если бы арка появилась в нашем городе. Думаю, что такой объект был бы интересен жителям, потому что не многие знают, что в Хабаровск приезжал цесаревич и что к этому событию соорудили арку. История, память должны сохраняться», — отметил Сергей Логинов.

По его мнению, при реализации проекта придётся подумать над размещением арки, поскольку площадь изменилась и устанавливать объект на прошлом месте сейчас нецелесообразно. Так произошло с Успенским собором, который заново отстроили немного дальше привычного участка.