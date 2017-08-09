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11:38 (мск), источник: ТАСС

Источник: доступ к госуслугам станет возможным через сеть «Одноклассники» в сентябре

На первом этапе пользователям будут доступны 12 услуг, в числе которых оформление загранпаспорта, регистрация автомобиля, оплата штрафов.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 9 августа. Доступ к порталу «Госуслуги» станет возможным через социальную сеть «Одноклассники» — в сентябре сервис будет запущен для пользователей соцсети по всей России. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к «Одноклассникам».

По словам собеседника агентства, на первом этапе пользователям будут доступны 12 услуг, в числе которых оформление загранпаспорта или свидетельства о рождении, регистрация автомобиля, подача документов на получение материнского капитала, оплата штрафов и получение уведомлений.

В будущем планируется добавить туда все наиболее востребованные сервисы портала.

Сервисами можно будет пользоваться как с компьютера, так и со смартфона (через интернет-браузер или мобильные приложения «Одноклассников» для Android и iOS).

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В пресс-службе соцсети подтвердили такие планы. «Мы действительно готовим сервис, который позволит получать государственные услуги в “Одноклассниках”. В данный момент мы ведем переговоры с порталом “Госуслуги” о том, какой будет механика и техническая реализация этого сервиса», — сказал ТАСС представитель компании.

В Минкомсвязи планы по интеграции с «Одноклассниками» не комментируют. При этом министерство отметило, что действительно развивает проект «Открытая платформа госуслуг», в рамках которой пользователям предоставляется возможность получать наиболее востребованные услуги на различных сайтах за пределами непосредственно Единого портала госуслуг.

«Используемая технология обеспечивает полную безопасность и сохранность персональных данных, используя для авторизация пользователей сервис ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации)», — сообщили ТАСС в пресс-службе Минкомсвязи.

Сотрудничество с коммерческими компаниями и социальными сетями ведомство считает перспективным из-за возможности предложить популярные госуслуги на площадках социальных сетей, но в настоящий момент такая возможность пока не реализована, заметили в Минкомсвязи.

Функции портала «Госуслуги»

На портале «Госуслуги» (gosuslugi.ru), по данным на конец июня 2017 года, зарегистрировано 50 млн человек, в среднем в 2017 году в месяц регистрируется более 1,5 млн новых пользователей.

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После запуска госуслуг на «Одноклассниках» завести личный кабинет можно будет и в соцсети, однако нужно будет делать подтверждение учетной записи (с помощью заказного письма, отправленного через «Почту России», электронной подписью или личным присутствием в специальных центрах).

На портале доступно более 350 федеральных государственных услуг в электронном виде, самыми популярными у россиян являются проверка судебной и налоговой задолженностей, штрафов ГИБДД, заказ выписки с индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде, регистрация автомобилей, получение прав, оформление загранпаспортов и выдача справок о наличии или отсутствии судимости.

Социальная сеть «Одноклассниках» насчитывает свыше 290 млн зарегистрированных пользователей, посещаемость сайта превышает 71 млн в месяц.

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