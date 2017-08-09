Средний балл для поступления в СПбГУ снова увеличен

Повышение баллов характерно для поступивших на многие образовательные программы СПбГУ — как гуманитарного, так и естественнонаучного направления. Например, по программе “Математика” минимальный балл зачисленных по сравнению с прошлым годом вырос на 45, по “Социологии” — на 28, а по “Астрономии” — на 19.

Пресс-служба Санкт-Петербургского Государственного университета