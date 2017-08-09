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11:50 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Средний балл для поступления в СПбГУ снова увеличен

Стать студентом главного университета Северной столицы стало еще сложнее.

Санкт-Петербургский Государственный университет сова увеличил средний балл ЕГЭ для поступления, передает DP.RU со ссылкой на пресс-службу вуза. Теперь он составляет 90,75.

Всего в 2017 году на бюджетные места в СПбГУ были зачислены 1967 человек. Более 70% из этого количества — иногородние абитуриенты.

Повышение баллов характерно для поступивших на многие образовательные программы СПбГУ — как гуманитарного, так и естественнонаучного направления. Например, по программе “Математика” минимальный балл зачисленных по сравнению с прошлым годом вырос на 45, по “Социологии” — на 28, а по “Астрономии” — на 19.
Пресс-служба Санкт-Петербургского Государственного университета

В прошлом году средний балл для поступления в СПбГУ составлял 90.

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