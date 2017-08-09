Средний балл для поступления в СПбГУ снова увеличен
Стать студентом главного университета Северной столицы стало еще сложнее.
Стать студентом главного университета Северной столицы стало еще сложнее.
Всего в 2017 году на бюджетные места в СПбГУ были зачислены 1967 человек. Более 70% из этого количества — иногородние абитуриенты.
Повышение баллов характерно для поступивших на многие образовательные программы СПбГУ — как гуманитарного, так и естественнонаучного направления. Например, по программе “Математика” минимальный балл зачисленных по сравнению с прошлым годом вырос на 45, по “Социологии” — на 28, а по “Астрономии” — на 19.
В прошлом году средний балл для поступления в СПбГУ составлял 90.