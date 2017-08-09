Осужденные пустили 50 кг мульчи на создание экосада

Источник: VN.ru

Всего на территории учреждения осужденные высадили более 500 тысяч цветов и около 100 мини-кустарников. В создании эко-сада приняли участие все осужденные — примерно 900 женщин.

— Каждый отряд высадил по 20 деревцев «Туя», каждая женщина высадила примерно около 500 цветов. И это не просто цветы: иланг-иланг входит в состав духов «Шанель № 5», жасмин считается символом любви, ромашка — символ нежности, а розы остаются классикой красоты, — рассказала замначальника ИК-9 Валентина Тетерина.

Создание экосада началось в мае этого года. Представительницы каждого отряда показали свои проекты, и только после этого началась работа. Когда сад зацвел, женщины продолжили за ним ухаживать, чтобы любоваться красотой до поздней осени.