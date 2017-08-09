Осужденные пустили 50 кг мульчи на создание экосада

Всего на территории учреждения осужденные высадили более 500 тысяч цветов и около 100
— Каждый отряд высадил по 20 деревцев «Туя», каждая женщина высадила примерно около 500 цветов. И это не просто цветы:
Осужденные нередко выбирают необычные занятия, которые помогают скрасить серые будни. Например, перед Новым 2017 годом заключенные ИК-2 украсили двор колонии снежными скульптурами Деда Мороза, Снегурочки, снеговика, петуха и других сказочных персонажей, и даже соорудили настоящую кремлевскую стену, на которой в Новогоднюю ночь пробьют часы.