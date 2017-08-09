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17:01 (мск), источник: VN.ru

Осужденные пустили 50 кг мульчи на создание экосада

Женщины-заключенные в исправительной колонии № 9 увлеклись экологическим дизайном и создали на территории учреждения несколько красочных клумб. Изюминкой стал главный символ экосада — глобус, на создание которого пошло около 50 килограммов мульчи, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Новосибирской области.

Источник: VN.ru

Всего на территории учреждения осужденные высадили более 500 тысяч цветов и около 100 мини-кустарников. В создании эко-сада приняли участие все осужденные — примерно 900 женщин.

— Каждый отряд высадил по 20 деревцев «Туя», каждая женщина высадила примерно около 500 цветов. И это не просто цветы: иланг-иланг входит в состав духов «Шанель № 5», жасмин считается символом любви, ромашка — символ нежности, а розы остаются классикой красоты, — рассказала замначальника ИК-9 Валентина Тетерина.

Создание экосада началось в мае этого года. Представительницы каждого отряда показали свои проекты, и только после этого началась работа. Когда сад зацвел, женщины продолжили за ним ухаживать, чтобы любоваться красотой до поздней осени.

Осужденные нередко выбирают необычные занятия, которые помогают скрасить серые будни. Например, перед Новым 2017 годом заключенные ИК-2 украсили двор колонии снежными скульптурами Деда Мороза, Снегурочки, снеговика, петуха и других сказочных персонажей, и даже соорудили настоящую кремлевскую стену, на которой в Новогоднюю ночь пробьют часы.

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