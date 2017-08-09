Палаточный лагерь разобьют в Сочи под потоком Персеиды

На высоте 1 600 метров над уровнем моря разобьют большой палаточный лагерь, где можно будет арендовать палатку или установить собственную.

«Падающие звезды будут видны раз в две-три минуты. Поток очень активный и красивый», — отмечает старший научный сотрудник Государственного астрономического института МГУ Владимир Сурдин.

На площадке фестиваля установят телескопы, откроют кафе и устроят различные арт-классы, занятия йогой, хождения по стропе, изготовление и запуск воздушных змеев, кино под открытым небом и детский уголок. На занятиях по астрономии расскажут все о метеорах и метеоритах и проведут мастер-класс по фотографированию звездного неба.