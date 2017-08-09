Палаточный лагерь разобьют в Сочи под потоком Персеиды
В горном курорте «Роза Хутор» в ночь с 12 на 13 августа состоится фестиваль «Звездопад». Участники смогут наблюдать самый яркий метеорный дождь лета — поток Персеиды.
В горном курорте «Роза Хутор» в ночь с 12 на 13 августа состоится фестиваль «Звездопад». Участники смогут наблюдать самый яркий метеорный дождь лета — поток Персеиды.
На высоте 1 600 метров над уровнем моря разобьют большой палаточный лагерь, где можно будет арендовать палатку или установить собственную.
«Падающие звезды будут видны раз в
На площадке фестиваля установят телескопы, откроют кафе и устроят различные
«Горный лагерь откроется в 13:00 в субботу, 12 августа. С этого момента можно будет устанавливать свои палатки или выбрать место в уже имеющихся. Принимать всех желающих лагерь будет до 20:00, позже добраться до него будет невозможно», — уточнили в