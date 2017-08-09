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11:43 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Палаточный лагерь разобьют в Сочи под потоком Персеиды

В горном курорте «Роза Хутор» в ночь с 12 на 13 августа состоится фестиваль «Звездопад». Участники смогут наблюдать самый яркий метеорный дождь лета — поток Персеиды.

На высоте 1 600 метров над уровнем моря разобьют большой палаточный лагерь, где можно будет арендовать палатку или установить собственную.

«Падающие звезды будут видны раз в две-три минуты. Поток очень активный и красивый», — отмечает старший научный сотрудник Государственного астрономического института МГУ Владимир Сурдин.

На площадке фестиваля установят телескопы, откроют кафе и устроят различные арт-классы, занятия йогой, хождения по стропе, изготовление и запуск воздушных змеев, кино под открытым небом и детский уголок. На занятиях по астрономии расскажут все о метеорах и метеоритах и проведут мастер-класс по фотографированию звездного неба.

«Горный лагерь откроется в 13:00 в субботу, 12 августа. С этого момента можно будет устанавливать свои палатки или выбрать место в уже имеющихся. Принимать всех желающих лагерь будет до 20:00, позже добраться до него будет невозможно», — уточнили в пресс-службе администрации Сочи. Завершится фестиваль около полудня воскресенья, 13 августа.

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