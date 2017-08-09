Семья из США обвинила United Airlines в смерти собаки
Семья Рассмусен из города Хьюстон, штат Техас, обвинила американскую авиакомпанию United Airlines в смерти своей собаки
Семья Рассмусен из города Хьюстон, штат Техас, обвинила американскую авиакомпанию United Airlines в смерти своей собаки
Как отмечает издание, инцидент произошел в воскресенье, 6 августа. Семья Расмуссуен летела с собакой Лулу породы кавалер
Хозяева винят в смерти своего питомца задержку рейса. «Были серьезные проблемы с кондиционирование воздуха в салоне самолета, где мы сидели, поэтому мы обеспокоены условиям, которые были в грузовом отсеке. И мы полагаем, что была допущена халатность со стороны United Airlines», — цитирует владельцев животного издание. Семья Расмуссен утверждает, что ветеринар разрешил их пятилетней собаке лететь на самолете. Как отмечает газета, неясно был ли питомец в грузовом отсеке или вне его во время задержки рейса United Airlines.
Американская авиакомпания в своем заявлении написала, что с сожалением узнала о смерти собаки Расмуссенов, и выразила соболезнования ее хозяевам, а также предложила им помощь. В авиакомпании заявили, что проводят проверку по факту произошедшего.
Как отмечает The Washington Post, случай с Лулу не первый, когда авиакомпанию обвиняют в смерти животных на борту ее самолетов. Так в 2012 году супермодель Мэгги Райзер обвинила авиакомпанию в халатности
В апреле на борту самолета United Airlines, который летел из Лондона в Чигаго, умер гигантской кролик Саймон, который был претендентом на внесение в книгу Рекордов Гиннеса. Кролик достиг 91 см в длину.