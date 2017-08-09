Семья из США обвинила United Airlines в смерти собаки

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Как отмечает издание, инцидент произошел в воскресенье, 6 августа. Семья Расмуссуен летела с собакой Лулу породы кавалер Кинг-Чарльз-спаниель и еще одной собакой по кличке Джинджер в Сан-Франциско. Питомцы была переданы в грузовой отсек для животных. Из-за погоды самолет вылетел на два часа позже. После приземления борта, Лулу была найдена мертвой.

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Хозяева винят в смерти своего питомца задержку рейса. «Были серьезные проблемы с кондиционирование воздуха в салоне самолета, где мы сидели, поэтому мы обеспокоены условиям, которые были в грузовом отсеке. И мы полагаем, что была допущена халатность со стороны United Airlines», — цитирует владельцев животного издание. Семья Расмуссен утверждает, что ветеринар разрешил их пятилетней собаке лететь на самолете. Как отмечает газета, неясно был ли питомец в грузовом отсеке или вне его во время задержки рейса United Airlines.

Американская авиакомпания в своем заявлении написала, что с сожалением узнала о смерти собаки Расмуссенов, и выразила соболезнования ее хозяевам, а также предложила им помощь. В авиакомпании заявили, что проводят проверку по факту произошедшего.

Как отмечает The Washington Post, случай с Лулу не первый, когда авиакомпанию обвиняют в смерти животных на борту ее самолетов. Так в 2012 году супермодель Мэгги Райзер обвинила авиакомпанию в халатности из-за смерти ее четырехлетнего золотистого ретривера. В этом же году пассажир из Флориды заявил о смерти своего мастиффа от сердечного приступа во время внутреннего рейса.