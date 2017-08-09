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11:48 (мск), источник: Newslab.ru

Ремонт красноярской школы № 80 пообещали закончить в срок

На сегодняшний день подрядчик работает на объекте без отставания. До начала учебного года он должен завершить все отделочные работы, установить фасад и благоустроить пришкольную территорию.

Школа № 80 (пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 92б) откроется после капитального ремонта к началу учебного года. Об этом стало известно в ходе выездного совещания главы города Эдхам Акбулатова.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, капитальный ремонт общеобразовательного учреждения находится в финальной стадии. Сегодня мэр побывал на объекте и встретился с представителями родительского комитета и подрядной организации.

Представитель подрядчика Надир Гаджиев доложил, что на сегодняшний день на объекте работает 78 человек: «Мы успеваем в срок, сейчас выполняем внутренние отделочные работы, устанавливаем потолки, заливаем полимерные полы. Это современная технология, полы будут мягкими, красивыми и прослужат долго, а это очень важно для школы. К 20 августа внутренняя отделка будет готова, также рассчитываем, что сможем к этому числу завершить установку фасада и благоустройство территории».

Школу № 80 объединят со школой № 8 (ул. Коммунальная, 12) в образовательный комплекс на 1 100 учащихся. Его особенностью станет углубленное изучения права, патриотическое воспитание. Родители будущих учеников образовательного комплекса в беседе с главой города отметили, что новая форма обучения имеет большое значение для старшеклассников.

Татьяна, мама ученика 9-го класса рассказала: «Мы ждем начала учебного года, ждем, когда сын пойдет в специализированный класс. Сын решил, что будет служить в правоохранительных органах, и углубленное изучение права для него очень важно».

В свою очередь, директор школы № 8 Алексей Шушеначев отметил, что объединение ресурсов — это всегда большой плюс в системе образования: «Объединение знаний, опыта двух школ дает положительный результат, как для педагогов, так и для учеников и родителей. После капитального ремонта в здании школы появятся аудитории, в которых можно будет проводить не только стандартные уроки, но и развивать исследовательскую, научно-практическую деятельность, что особенно необходимо для учеников среднего и старшего звена».

Подводя итоги выездной инспекции, Эдхам Акбулатов подчеркнул:

«В этом году после капитального ремонта должен быть открыт лицей № 28 и школа № 80. В соответствии с муниципальным контрактом срок завершения работ в школе № 80 — 20 августа. Работы еще предстоит много, но я рассчитываю, что подрядчик осознает свою ответственность и выполнит требования контракта в срок. Первого сентября школа должна быть открыта для учеников».

В новом учебном году в 117 учреждениях Красноярска за парты сядут более 106 тысяч детей. На подготовку школ к предстоящему учебному году выделено порядка 989,4 млн рублей. Средства направлены на капитальные и текущие ремонты зданий, устранение предписаний надзорных органов, приобретение учебно-наглядного оборудования, мебели для кабинетов.

На территории четырех школ обустроены многофункциональные спортивные площадки, в пяти учреждениях отремонтированы пищеблоки. С 7 по 17 августа в городе проходит поэтапная приёмка школ. По данным управления образования порядка 90% учреждений готовы к началу учебного года.

Добавим, что в новом учебном году на капитальный ремонт закроется школа № 49 (ул. Мичурина, 37), дети временно будут учиться в школе № 90 (ул. Академика Павлова, 24).

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