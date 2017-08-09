Красноярцы стали быстрее находить работу

Источник: Reuters

В Красноярске выросло число горожан, которые нашли работу в первые дни после начала поиска. По сравнению с 2016 годом этот показатель увеличился на 10%, сообщили в пресс-службе Агентства труда и занятости населения.

Так, в июле работу нашли 1 200 красноярцев, из них более 60% — в первые 10 дней с момента обращения в Службу занятости. Горожанам предложили варианты постоянной и временной работы.

Например, в ООО «Лента» трудоустроены четыре человека (продавцами-консультантами и поваром), в ООО «Нева-Проект» и АО «Гамбит» — по два претендента. Красноярский межрайонный родильный дом № 4 принял на работу медицинского регистратора, МП «САТП» — дорожного рабочего, ЗАО «Красноярская фирма “Бирюсинка”» — сборщика игрушек, а ООО «Мебель без границ» — станочника-распиловщика.

В целом с начала года в Красноярске нашли работу 8,7 тысяч жителей. В рамках проекта «Развитие эффективного сотрудничества с работодателями с целью обеспечения занятости населения» для красноярцев также проводят различные мероприятия: ярмарки вакансий, аукцион специалистов, экспресс-трудоустройство. С их помощью более 150 жителей Красноярска приглашены для трудоустройства в новый гипермаркет «Ашан», в том числе на вакансии: «оператор ЭВМ», «кассир торгового зала», «организатор торговли», «инспектор службы безопасности».