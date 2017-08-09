ВЦИОМ оценил «социальное самочувствие» россиян

Источник: Reuters

По данным социологов, в летние месяцы большинство показателей социального самочувствия россиян — такие как оценки материального положения семьи и общего экономического положения страны, а также индексы социального оптимизма и удовлетворенностью жизни — остаются стабильными.

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Единственное, что выбивается из картины «общей стабильности» в оценках россиян — «индекс общего вектора развития страны», который показывает, как граждане России в целом оценивают перспективы развития своей страны.

Так, например, согласно данным последнего опроса, 17% россиян оценивают экономическое положение страны как «выше среднего», 25% опрошенных оценили его «ниже среднего», 55% — как «среднее».

Это сопоставимо с тем, как россияне оценивали экономическое положение в стране в январе этого года. Оценки россиян материального положения их семей остаются стабильными на протяжении нескольких месяцев и соответствуют показателям июля 2010 и 2011 годов, отмечают социологи.

«Индекс удовлетворенностью жизнью» и «индекс социального оптимизма» с начала года также не демонстрируют серьезных колебаний. О том, что жизнь их в целом устраивает, говорят 46% опрошенных социологами, еще 25% заявили, что их в целом жизнь не устраивает, а еще 27% частично согласны и с первыми, и со вторыми. При этом улучшения жизненной ситуации для себя и для своей семьи ожидают 30%, и почти втрое меньше (12%) дают негативный прогноз. Еще 44% опрошенных считают, что через год будут жить примерно также, как и сейчас.

Руководитель практики социального моделирования и прогнозирования Департамента исследований ВЦИОМ Юлия Баскакова отмечает, что «некоторый рост социальных индикаторов» в первом полугодии 2017 года так и не переломил долгосрочный тренд на понижение всех этих показателей.

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«Наиболее заметен негатив в оценках материального положения: те, кто еще недавно оценивал свое благосостояние как «среднее», сегодня все чаще оценивают его как «плохое», — отмечает Баскакова. Это, по ее словам, в свою очередь, снижает уровень социального оптимизма и заставляет людей более критично оценивать вектор развития страны.

Социологи указывают, что в июле этот показатель серьезно ослабил позиции: с 62 до 55 процентных пункта (чем выше значение индекса, тем больше респонденты одобряют направление развития страны). Сейчас «преимущественно одобряют» вектор развития страны 38%, не согласны с тем, что дела идут в правильном направлении — 20% опрошенных. Еще 37% отчасти согласны с тем, что дела в стране идут в правильном направлении, а отчасти не согласны. Фактически это означает, что этот показатель вернулся к уровню лета прошлого года.

С начала 2017 года хуже ситуация с перспективами развития страны оценивалась лишь в апреле — тогда показатель был равен 49 процентным пунктам.