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11:42 (мск), источник: Интерфакс

Учитель предложил Кадырову посмотреть фильм «Матильда»

Режиссер призвал главу Чечни составить свое мнение, а не верить на слово депутату Госдумы Наталье Поклонской.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU — Режиссер Алексей Учитель призывает Рамзана Кадырова «не верить на слово» мнениям о фильме «Матильда» и готов в любое время показать картину главе Чечни.

«Запретить могут только в одном случае — когда нарушены законы российского государства. Есть экспертизы, установлено ответственными чиновниками, государственными людьми, которые смотрели фильм, что ничего не нарушено. Предлагаю господину Кадырову, всем сомневающимся не писать писем, приглашаю их посмотреть и тогда поговорим. И лично они убедятся в том, надо запретить или не надо. А верить словам депутата (…) зачем же верить ей на слово», — сказал режиссёр «Интерфаксу» в среду.

На вопрос о том, готов ли режиссер показать картину главе Чеченской республики, режиссер ответил утвердительно.

Пожалуйста, в любую секунду, хоть фильм еще не до конца готов, но мы готовы показать.
Алексей Учитель
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Ранее сообщалось, что Кадыров направил письмо министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой исключить Чеченскую республику из прокатного удостоверения на показ фильма Алексея Учителя.

В Минкультуры РФ «Интерфаксу» подтвердим получение письма и сообщили, что приняли к сведению, учтут просьбу.

Фильм «Матильда» выйдет на экраны 26 октября. Он рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина еще до выхода в прокат вызвала широкий резонанс. В частности, против нее активно выступает депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.

Комментарии
11
H D
Г-ну Учителю лучше снимать фильм про Родину и патриотизм, чего у нас украли благодаря развратным фильмам Вам подобных режиссёров !!
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Rote Kapelle
) А мне нравится фильм "Как закалялась сталь", почему в запрете, это наша история ?
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Лиана Л
Самый лучший из встреченных мной на данную тему:
"Я пошла бы постоять за изгнание идиотов из Думы. начать можно с Поклонской. Скажите, куда прийти".
Я бы вот тоже сходила постоять за это!
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Режиссер Учитель призывает Госдуму вразумить депутата Поклонскую
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