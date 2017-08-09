Учитель предложил Кадырову посмотреть фильм «Матильда»
Режиссер призвал главу Чечни составить свое мнение, а не верить на слово депутату Госдумы Наталье Поклонской.
Режиссер призвал главу Чечни составить свое мнение, а не верить на слово депутату Госдумы Наталье Поклонской.
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU — Режиссер Алексей Учитель призывает Рамзана Кадырова «не верить на слово» мнениям о фильме «Матильда» и готов в любое время показать картину главе Чечни.
«Запретить могут только в одном случае — когда нарушены законы российского государства. Есть экспертизы, установлено ответственными чиновниками, государственными людьми, которые смотрели фильм, что ничего не нарушено. Предлагаю господину Кадырову, всем сомневающимся не писать писем, приглашаю их посмотреть и тогда поговорим. И лично они убедятся в том, надо запретить или не надо. А верить словам депутата (…) зачем же верить ей на слово», — сказал режиссёр «Интерфаксу» в среду.
На вопрос о том, готов ли режиссер показать картину главе Чеченской республики, режиссер ответил утвердительно.
Пожалуйста, в любую секунду, хоть фильм еще не до конца готов, но мы готовы показать.
Ранее сообщалось, что Кадыров направил письмо министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой исключить Чеченскую республику из прокатного удостоверения на показ фильма Алексея Учителя.
В Минкультуры РФ «Интерфаксу» подтвердим получение письма и сообщили, что приняли к сведению, учтут просьбу.
Фильм «Матильда» выйдет на экраны 26 октября. Он рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина еще до выхода в прокат вызвала широкий резонанс. В частности, против нее активно выступает депутат Госдумы,
"Я пошла бы постоять за изгнание идиотов из Думы. начать можно с Поклонской. Скажите, куда прийти".
Я бы вот тоже сходила постоять за это!