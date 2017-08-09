Учитель предложил Кадырову посмотреть фильм «Матильда»

«Запретить могут только в одном случае — когда нарушены законы российского государства. Есть экспертизы, установлено ответственными чиновниками, государственными людьми, которые смотрели фильм, что ничего не нарушено. Предлагаю господину Кадырову, всем сомневающимся не писать писем, приглашаю их посмотреть и тогда поговорим. И лично они убедятся в том, надо запретить или не надо. А верить словам депутата (…) зачем же верить ей на слово», — сказал режиссёр «Интерфаксу» в среду.