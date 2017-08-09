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11:45 (мск), источник: Вести Иркутск

Подавая, проверяй. На улицах Иркутска неизвестные волонтёры собирают деньги. На что?

Быть внимательнее в вопросах пожертвований рекомендуют жителям Иркутской области. В городах — сотни просящих о помощи. И у каждого трогательная история.

Источник: Вести Иркутск

Этот ролик набрал сотни просмотров. За несколько минут до того, как водитель нажал на «запись», волонтер чуть не оказался под колесами машины.

— Какое ты право имеешь по дороге ходить?
— Вот я нарушаю правила.
— Вот иди на обочину сейчас.

На футболке красным по белому — «Спасите ребенка». Автор нашумевшего видео — Анатолий — сразу заподозрил — перед ним мошенник.

— Задал вопрос. На что собираешь? Есть ли волонтёрское удостоверение? На все вопросы отвечает «нет», «нет». Я понимаю, что это человек какой-то абсолютно непонятный, — говорит очевидец Анатолий Хрипенко.

Чтобы докопаться до истины, открываем настоящую охоту. Кадры, которые снял Анатолий, размещаем на официальном аккаунте «Вестей» в инстаграм. И вот один из комментариев, под вечер, что называется, «выстреливает».

Отправляемся по адресу.

— Вон он стоит.
— Да.
— Он, не он?

— Давайте в сторонку отойдем поговорим, что бы не на дороге?
— Вон туда, вон туда давайте.

Человек выглядит напуганным и наши вопросы явно застают его врасплох.

В разговор вмешиваются сотрудники ДПС. Их вызвал кто-то из водителей, ведь Роман и тот самый герой утреннего ролика, чуть вновь не оказались под колесами.

— Почему по проезжей части ходите? Почему люди то жалуются?

Чтобы доказать, что он не мошенник, Роман дает контакты руководителя волонтёрского движения. Говорит, что деньги собирает на лечение 11-летней Тани из Кирова. Диагноз — ДЦП. Нам удалось связаться с мамой девочки. Сейчас семья в Пекине — приходят в себя после сложной операции.

Деньги нужны на курс реабилитации. Если Таня пройдет его от и до — сможет встать на ноги.

— Собирают совсем недавно в Иркутске. Третий или четвертый день нам начали помогать. Мне жалко вас и полиция вас забирает, и штрафуют. А они: мы очень хотим вам помочь, — говорит мама Тани Любовь Ямщикова.

C помощью таких коробок волонтеры собрали для Тани миллион триста тысяч рублей из необходимых полутора. Однако ящики вызывают сомнение. При вскрытии коробок никакой бухгалтерии и отчетности, никаких печатей и пломб. В феврале десятки благотворительных фондов по всей стране подписали Декларацию о добросовестности, тем самым отказавшись от «коробочных сборов».

— Если вы захотели помочь, прежде нужно проверить всю информацию. Достаточно просто вбить имя нуждающегося ребенка в поисковик. Вбить имя сайта, посмотреть, действительна ли информация находится на сайте, — говорит руководитель бюро в Иркутской области Благотворительного фонда «Русфонд» Татьяна Козьмина.

Стоит отметить, что после опроса волонтеров в отделении полиции, сотрудникам удалось выяснить: гости из Молдавии находились на территории РФ с нарушениям режима пребывания и такой вид заработка являлся для них основным. Давать деньги волонтерам с улицы — это, конечно, дело каждого. Но эксперты советуют обращаться в проверенные фонды.

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