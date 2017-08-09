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17:00 (мск), источник: VN.ru

Кинотеатр «Космос» отдали хоккеистам

Центр хоккейного мастерства «Космос» хотят создать в здании бывшего кинотеатра на ул. Богдана Хмельницкого. Однако здание требует масштабной реконструкции, которая обойдется в 100 млн рублей. О возможности реализации проекта говорили специалисты мэрии 9 августа на выездном совещании.

Источник: VN.ru

Новый спортивный объект планируют разместить на месте кинотеатра «Космос» — объекта культуры, который не используется по назначению с 2013 года. Здание требует реконструкции. Здесь намерены создать Центр хоккейного мастерства, сохранив при этом архитектурный облик объекта.

«Зданию 55 лет, и оно пустует. Арендаторов здесь нет. Необходимо принимать решения по его эксплуатации, оставлять его в таком состоянии невозможно, — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Есть предложение реконструкции здания под детско-юношеский хоккейный центр хоккейного мастерства. Логика в этом есть: рядом находится ЛДС “Сибирь”, неподалеку расположена школа № 149 со спортивным уклоном».

Градоначальник предложил использовать имеющуюся спортивную инфраструктуру района, а с помощью тренеров дать возможность юным хоккеистам раскрыть свои таланты.

«Мы проводили встречи с нашими спортивными подразделениями, это “Центр зимних видов спорта”, с тренерами спорткомплекса “Энергия”, и рассчитали потребность наших детей в специальных тренажерах для подготовки юных хоккеистов, а частности тренажере скольжения, — сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова. — Он будет уникальный, достаточно дорогостоящий, и будущий концессионер берет на себя социальную ответственность для тренировок детей из малообеспеченных семей, родители которых не смогут купить время для занятий на этом тренажере».

Однако напомним, что на месте здания бывшего кинотеатра «Космос» могла бы стоять очередная высотка, если бы не вмешательство общественности. В результате мэрии пришлось в ноябре прошлого года остановить продажу «Космоса» и перевести земли под кинотеатром из «зоны делового, общественного и коммерческого назначения ОД-1» в категорию зонирования, разрешающую использование этого участка только под спортивно-культурные цели, о чем ранее сообщал VN.ru.

Сейчас у мэрии появился инвестор, который готов на условиях концессионного договора отремонтировать здание и создать там Центр развития хоккейного мастерства. Инвестор готов вложить в ремонт около 100 млн рублей и предоставлять детям 14 бесплатных часов в неделю, плюс три часа тренировок на уникальном учебном тренажере по отработке навыков скольжения на льду.

«Все это время мэрия с инвестором вели переговоры об условиях сотрудничества, и на сегодняшнем совещании было принято решение к сентябрю подготовить договор концессии, в котором мэрия оговорит свои условия и техзадание для концессионера. Затем будет объявлен открытый конкурс, после чего в течение 45 дней любой желающий может на него заявиться со своими предложениями, — пишет на своей странице “ВКонтакте” депутат горсовета Дмитрий Прибаловец. — На данный момент есть хорошие шансы, что “Космос” будет спасен, получит дальнейшее развитие и снова будет приносить пользу как общественное здание».

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