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12:08 (мск), источник: Деловое сообщество

В Таганроге состоялось Первенство России по парусному спорту

В Первенстве России по парусному спорту, которое на днях прошло в Таганроге, приняли участие 130 спортсменов в возрасте от 12 до 24 лет из 17 регионов России.

В связи с высокой температурой был «оранжевый» уровень опасности от МЧС: воздух прогревался до 40 градусов, а в тени было до 27,5. Все гонки проходили по утреннему бризу в 6 утра.

Соревнования проходили в классах Финн и Лазер 4.7, RS: X, 29-й. Вторые места в классе Лазер 4.7 в зачете у юношей и у девушек до 18 лет завоевали таганрогские спортсмены Сергей Дорошенко и Елизавета Волошина.

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