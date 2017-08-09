В Таганроге состоялось Первенство России по парусному спорту
В Первенстве России по парусному спорту, которое на днях прошло в Таганроге, приняли участие 130 спортсменов в возрасте от 12 до 24 лет из 17 регионов России.
В Первенстве России по парусному спорту, которое на днях прошло в Таганроге, приняли участие 130 спортсменов в возрасте от 12 до 24 лет из 17 регионов России.
В связи с высокой температурой был «оранжевый» уровень опасности от МЧС: воздух прогревался до 40 градусов, а в тени было до 27,5. Все гонки проходили по утреннему бризу в 6 утра.
Соревнования проходили в классах Финн и Лазер 4.7, RS: X, 29-й. Вторые места в классе Лазер 4.7 в зачете у юношей и у девушек до 18 лет завоевали таганрогские спортсмены Сергей Дорошенко и Елизавета Волошина.