Прививать от гриппа в Крыму начнут за две недели до сентября

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила главный специалист отдела организации медицинской помощи детям, матерям и санитарно-эпидемиологическому благополучию управления организации медицинской помощи детям и матерям и санаторно-курортного обеспечения Министерства здравоохранения РК Мохира Бабасева.

Она отметила, что уже в среду, 9 августа, Крым получит 50% от годовой потребности вакцины. Это на месяц раньше, чем в прошлом году. Закончить вакцинацию планируют до 1 ноября.

«50% от годовой потребности вакцины поступает сегодня в Крым, как детской, так и взрослой. Сроки поставки для нас неожиданность, но мы очень рады, что именно сегодня это происходит. В понедельник выйдет приказ по разнарядке, в течение недели лечебные учреждения будут забирать (вакцину — ред.), потому что объемы будут большими, и за две недели до сентября мы начнем прививать. В прошлом году вакцинальная кампания началась с сентября, дети при поступлении (в школы и детские сады — ред.) начали болеть, что оттянуло прививки детей», — отметила она.

Завершится кампания до 1 ноября. В этом году, по данным Бабасевой, в Республике планируют привить от гриппа 40% населения (в прошлом году эти показатели достигли 36−38%).

«В этом году у нас охват ровно 40%: детское население (до 17 лет включительно) — 146,5 тыс запланировано (привить — ред.) и взрослого населения — 590,5 тыс человек. Около 740 тыс человек нам надо привить буквально за два месяца. До 1 ноября мы должны полностью закончить прививки от гриппа», — заметила специалист.

Она рекомендовала родителям не затягивать с вакцинацией детей и сделать прививки до того, как дети пойдут в детские сады и школы. По утверждению Бабасевой, это позволит сформировать иммунитет у ребенка к пику заболеваемости.