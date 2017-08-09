В Воронеже в 2017 году отремонтируют более 150 км автодорог

Источник: РИА "Воронеж"

В 2017 году в Воронежской области отремонтируют более 152 км автодорог, сообщил глава областного департамента транспорта и автодорог Максим Оськин во вторник, 8 августа. Работы пройдут в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

— В следующем году планируется ремонт на автомобильных дорогах регионального значения в Верхнехавском, Каширском, Новоусманском, Рамонском, Семилукском и Хохольском районах и, по-прежнему, на территории областного центра, — рассказал Оськин.

В 2017 году общий объем финансирования ремонтных работ составил более 2 млрд рублей, заявил и.о. руководителя управления дорожного хозяйства администрации Воронежа Олег Котов.

— Один млрд рублей — федеральные деньги, еще один млрд из дорожного фонда области и около 30 млн рублей выделил городской бюджет. Примерно те же объемы финансирования будут и в 2018 году, — рассказал Олег Котов.

В следующем году планируется ремонт на дорогах в Верхнехавском, Каширском, Новоусманском, Рамонском, Семилукском и Хохольском районах и, по-прежнему, в Воронеже.

Особенное внимание в рамках проекта уделили местам концентрации ДТП — в городе установили шесть новых светофоров. Дополнительными турникетными ограждениями оборудовали 13 улиц Воронежа, обустроили 22 остановки общественного транспорта.

— Через Воронеж проходят дороги федерального значения, соединяющие важные экономически развитые субъекты. В регионе много различных дорог: по типу, по уровню нагрузки. Поэтому мы тщательно изучали данные статистики, провели диагностику дорог. Приоритет был отдан городу Воронежу. Ремонтных работ такого масштаба в регионе не было уже очень давно. А экономика развивается, нагрузки на дороги увеличиваются. Поэтому проект «Безопасные и качественные дороги» чрезвычайно важен и нужен области и областному центру. Воронежцы относятся к масштабным дорожным работам с пониманием. Традиционно проводимый в городе ямочный ремонт вызывал негатив. Потому что раньше это был ремонт локальных разрушений — на большее не хватало средств. А сейчас совсем иной масштаб. Основные объемы работ выполняются ночью. Мы стараемся не создавать горожанам неудобств, — рассказал руководитель департамента транспорта и автомобильных дорог области Максим Оськин.

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