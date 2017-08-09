Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия нашла способ разрушить газовые амбиции США в ЕС
Названа самая большая опасность для человека
Женщина, которой Путин подарил путевку в Сочи, снова пожаловалась
Полицейские попались на аферах с квартирами
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ поведали, как Порошенко сломал жизнь упавшему рядом солдату
Захарченко о том, как Киев убивает националистов
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
«Это кошмарный сон»: немецкие СМИ о поставках оружия Украине
СМИ: 7 террористов хотели столкнуть поезда в РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
8Тень Земли
11:52 (мск), источник: Kazinform

В Казахстане ожидается холодная дождливая погода

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — РГП «Казгидромет» опубликовало прогноз погоды на 10—12 августа, передает МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

На территорию республики окажет влияние глубокий и влажный циклон с районов Таймыра, который принесет с собой дожди, порывистый ветер и понижение температуры воздуха.

Местами ожидаются грозы, в отдельных районах — сильный дождь, возможен град и шквалистый ветер.

На севере и востоке температура понизится до 12−17, местами 23−28 тепла, на западе и юге до 23−28, местами 33 тепла.

В Астане 10 августа ожидаются переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град, шквал. Ветер северный, северо-восточный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура ночью +13+15°С, днем +21+23°С.

11 августа: облачно, временами дождь, гроза. Днем возможен град, шквал. Ветер северный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура ночью +10+12°С, днем +15+17°С.

12 августа в столице: переменная облачность, без осадков. Ветер cеверо-западный c переходом на юго-западный 9−14 м/с. Температура ночью +7+9°С, днем +17+19°С.

В Алматы 10 августа прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +19+21°С, днем +32+34°С.

11 августа: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер 0−5, при грозе порывы 12 м/с. Температура ночью +21+23°С, днем +30+32°С.

12 августа в южной столице облачно, дождь, временами сильный, гроза. Ветер 2−7, при грозе порывы 10 м/с. Температура ночью +16+18°С, днем +22+24°С.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
+20°
переменная облачность
764 мм рт. ст.
повышенное
88 %
очень высокая
0 м/с
нет ветра
КНДР заявила о готовности нанести удар по военной базе США
В пригороде Парижа автомобиль врезался в группу военных
В МИД Украины недовольны заявлением немецкого политика по Крыму
ВЦИОМ оценил «социальное самочувствие» россиян
Учитель предложил Кадырову посмотреть фильм «Матильда»
СМИ: банк «Открытие» распродает долги
Доступ к госуслугам станет возможным через «Одноклассники»
Спорт
Суперкубок стал шестым трофеем «Реала» под руководством Зидана Испанский футбольный клуб «Реал» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 и второй год подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА
Авто
Алкоголь и автомобиль: что купить (18+) Сразу предупреждаем — это статья только для взрослых. Ведь мы будем говорить про алкоголь для... настоящих любителей автомобилей (и ни слова про безалкогольное пиво)
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко Представители сообщили, что ведущий не работает на телеканале уже около полугода
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Россияне спешат оформить ипотеку
В Москве построят самый узкий бизнес-центр
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь