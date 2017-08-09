В Казахстане ожидается холодная дождливая погода
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — РГП «Казгидромет» опубликовало прогноз погоды на
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — РГП «Казгидромет» опубликовало прогноз погоды на
На территорию республики окажет влияние глубокий и влажный циклон с районов Таймыра, который принесет с собой дожди, порывистый ветер и понижение температуры воздуха.
Местами ожидаются грозы, в отдельных районах — сильный дождь, возможен град и шквалистый ветер.
На севере и востоке температура понизится до 12−17, местами 23−28 тепла, на западе и юге до 23−28, местами 33 тепла.
В Астане 10 августа ожидаются переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град, шквал. Ветер северный,
11 августа: облачно, временами дождь, гроза. Днем возможен град, шквал. Ветер северный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура ночью +10+12°С, днем +15+17°С.
12 августа в столице: переменная облачность, без осадков. Ветер
В Алматы 10 августа прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +19+21°С, днем +32+34°С.
11 августа: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер 0−5, при грозе порывы 12 м/с. Температура ночью +21+23°С, днем +30+32°С.
12 августа в южной столице облачно, дождь, временами сильный, гроза. Ветер 2−7, при грозе порывы 10 м/с. Температура ночью +16+18°С, днем +22+24°С.