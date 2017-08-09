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13:18 (мск), источник: Моя Планета

Модная 88-летняя жительница Тайваня покорила соцсети

Пользователей социальных сетей по всему миру покорила 88-летняя леди с острова Тайвань, которая несмотря на возраст по-прежнему следит за модой и выглядит не хуже представителей молодого поколения.

Женщина, которая зарегистрирована в соцсетях под ником Moon Lin, определенно доказывает, что не нужно быть молодым, чтобы следовать моде. Ее можно увидеть на улицах города как в рваных джинсах, так и в свитшоте и модных кедах.

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Уличный стиль этой леди уже привлек на ее страницу в Instagram более 70 000 поклонников. Многие из них называют Moon Lin бабушкой — общий термин, применяемый при обращении к пожилой женщине на Тайване.

«Чувство стиля у этой бабушки лучше, чем меня! Я действительно восхищаюсь вами», — пишет один из подписчиков женщины.

«Бабушка, вы действительно очень прелестны», — добавляет другой.

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Сама Moon Lin с удовольствием пользуется соцсетями и регулярно обновляет свою ленту в Facebook.

«Положительная сторона 88-летия заключается в том, что вы можете носить то, что действительно хотите! Никто не может вас контролировать! Я собираюсь пробовать что-то новое каждый день. Как насчет татуировки? Жизнь в 88 только начинается», — пишет Moon Lin.

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