«Я приглашаю Рамзана Кадырова просто посмотреть фильм»

Источник: РИА "Новости"

Режиссер «Матильды» пригласил главу Чечни посмотреть фильм. Алексей Учитель надеется, что Рамзан Кадыров сможет составить собственное представление о ленте, прежде чем запрещать ее показ в республике. Ранее в Министерство культуры поступила просьба главы Чечни исключить регион из прокатного удостоверения «Матильды». В ведомстве заявили, что учтут пожелание местных властей. Ранее прокуратура Симферополя предупредила кинотеатры города о недопустимости проката трейлеров фильма. Юристы Алексея Учителя опротестовали это решение в Генпрокуратуре. Режиссер в интервью «Коммерсантъ FM» прокомментировал ситуацию.

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— Нет ли у вас опасений, что во многих российских регионах могут запретить показ фильма «Матильда»?

— Я надеюсь на законы российского государства, которые говорят, что у нас нет цензуры. Фильм не нарушает законодательство ни в одном аспекте — это установила компетентная экспертная комиссия Санкт-Петербургского университета. Госпожа Поклонская вводит общественность в заблуждение, говоря о том, что к ней поступает огромное количество писем с требованием запретить картину. Мы установили, что в Госдуме зарегистрировано не более 1,5 тыс. таких обращений, никак не 100 тыс., как уверяет депутат. Что касается некоторых парламентариев и губернаторов, я надеюсь, что эти люди имеют собственное мнение. Пока они не посмотрят фильм, они не могут ничего запретить.

В случае с господином Кадыровым, я думаю, что это казус. Я приглашаю его посмотреть картину и тогда уже решить, показывать ее на территории Чечни или нет. «Матильду» смотрели довольно известные государственные деятели и в Думе, и в правительстве, и почему-то ничего, кроме хороших слов, про нее не говорили.

Поэтому я приглашаю и Рамзана Кадырова, и сомневающихся депутатов, если таковые есть, просто посмотреть фильм, который будет вот-вот готов, и тогда составить свое собственное мнение, а не со слов депутата Поклонской, которая его даже не видела. Алексей Учитель Режиссер фильма «Матильды»

— Известно, что вы опротестовали решение Симферопольской прокуратуры по поводу трейлера. Собираетесь ли опротестовывать какие-то такие решения в других регионах, если таковые будут?

— Конечно. Кстати, крымская прокуратура разумно и положительно отреагировала на наше обращение после того, как кинотеатрам Симферополя поступило предписание не демонстрировать трейлер «Матильды». Теперь ведомство проведет служебное расследование в отношении зампрокурора, который, на наш взгляд, нарушил законы российского государства. Никто не имеет права запрещать фильмы, если в них нет кадров и каких-то смысловых вещей, нарушающих законодательство. А эмоциональные призывы одного депутата, которая пытается всех взбаламутить, ссылаясь на какие-то все время цифры, которых не существует в действительности, выглядит фарсом, оскорбляющим всю российскую культуру и весь российский кинематограф.

Я думаю, что комиссия по этике Госдумы, в которую мы уже неоднократно обращались, должна, наконец, вмешаться и сказать свое веское слово. Потому что ситуация, в которой человек, пользуясь депутатским мандатом и лозунгами, которых в фильме нет, пытается решать свои личные психологические проблемы, позорит парламент.

Я уже предлагал госпоже Поклонской хотя бы посмотреть фильм, но она отказалась. Алексей Учитель Режиссер фильма «Матильды»

О чем тогда можно говорить, кода депутат, не видя картины, начинает кампанию, призывая людей подписывать какие-то петиции? Я надеюсь на разум и на позицию Министерства культуры, которое активно поддерживает наш фильм.

— В Минкульте уже прокомментировали ситуацию, сказав, что учтут просьбу Чеченской республики, которая была оформлена в письме Кадырова.

— Что значит учтут? Учтут — это не значит, что они согласны с этим. Речь идет о том, что в министерстве эту позицию примут к сведению. Я не знаю их позиции, мне просто жалко будет жителей Чечни, если они не посмотрят фильм. Того, в чем его обвиняют, в картине не существует. Поэтому запретить ее просто так никто не может. Пока, еще раз повторяю, есть закон, у нас нет цензуры. Цензура может существовать только в одном случае — когда нарушены законы российского государства. Но мы их не нарушали. Это абсолютно точно установлено, причем не мной.