Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Политолог: Германия решила крымский вопрос назло Трампу
Зубная паста вызвала редкое смертельно опасное заболевание
Польша отреагировала на протест Киева
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
МИД РФ об отказе от доллара: иначе «будем сидеть у них на крючке»
Бойцов ВСУ убил взрыв собственного орудия – СМИ
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Мария Максакова высказалась о слухе о романе с Саакашвили
“Иванушки” о причине отсутствия на похоронах Олега
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
20:48 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

«Я приглашаю Рамзана Кадырова просто посмотреть фильм»

Алексей Учитель — о новом повороте в истории с «Матильдой».

Источник: РИА "Новости"

Режиссер «Матильды» пригласил главу Чечни посмотреть фильм. Алексей Учитель надеется, что Рамзан Кадыров сможет составить собственное представление о ленте, прежде чем запрещать ее показ в республике. Ранее в Министерство культуры поступила просьба главы Чечни исключить регион из прокатного удостоверения «Матильды». В ведомстве заявили, что учтут пожелание местных властей. Ранее прокуратура Симферополя предупредила кинотеатры города о недопустимости проката трейлеров фильма. Юристы Алексея Учителя опротестовали это решение в Генпрокуратуре. Режиссер в интервью «Коммерсантъ FM» прокомментировал ситуацию.

Читайте также
Учитель: сцена с голой грудью не является эротической

— Нет ли у вас опасений, что во многих российских регионах могут запретить показ фильма «Матильда»?

— Я надеюсь на законы российского государства, которые говорят, что у нас нет цензуры. Фильм не нарушает законодательство ни в одном аспекте — это установила компетентная экспертная комиссия Санкт-Петербургского университета. Госпожа Поклонская вводит общественность в заблуждение, говоря о том, что к ней поступает огромное количество писем с требованием запретить картину. Мы установили, что в Госдуме зарегистрировано не более 1,5 тыс. таких обращений, никак не 100 тыс., как уверяет депутат. Что касается некоторых парламентариев и губернаторов, я надеюсь, что эти люди имеют собственное мнение. Пока они не посмотрят фильм, они не могут ничего запретить.

В случае с господином Кадыровым, я думаю, что это казус. Я приглашаю его посмотреть картину и тогда уже решить, показывать ее на территории Чечни или нет. «Матильду» смотрели довольно известные государственные деятели и в Думе, и в правительстве, и почему-то ничего, кроме хороших слов, про нее не говорили.

Поэтому я приглашаю и Рамзана Кадырова, и сомневающихся депутатов, если таковые есть, просто посмотреть фильм, который будет вот-вот готов, и тогда составить свое собственное мнение, а не со слов депутата Поклонской, которая его даже не видела.
Алексей Учитель
Режиссер фильма «Матильды»

— Известно, что вы опротестовали решение Симферопольской прокуратуры по поводу трейлера. Собираетесь ли опротестовывать какие-то такие решения в других регионах, если таковые будут?

— Конечно. Кстати, крымская прокуратура разумно и положительно отреагировала на наше обращение после того, как кинотеатрам Симферополя поступило предписание не демонстрировать трейлер «Матильды». Теперь ведомство проведет служебное расследование в отношении зампрокурора, который, на наш взгляд, нарушил законы российского государства. Никто не имеет права запрещать фильмы, если в них нет кадров и каких-то смысловых вещей, нарушающих законодательство. А эмоциональные призывы одного депутата, которая пытается всех взбаламутить, ссылаясь на какие-то все время цифры, которых не существует в действительности, выглядит фарсом, оскорбляющим всю российскую культуру и весь российский кинематограф.

Я думаю, что комиссия по этике Госдумы, в которую мы уже неоднократно обращались, должна, наконец, вмешаться и сказать свое веское слово. Потому что ситуация, в которой человек, пользуясь депутатским мандатом и лозунгами, которых в фильме нет, пытается решать свои личные психологические проблемы, позорит парламент.

Я уже предлагал госпоже Поклонской хотя бы посмотреть фильм, но она отказалась.
Алексей Учитель
Режиссер фильма «Матильды»

О чем тогда можно говорить, кода депутат, не видя картины, начинает кампанию, призывая людей подписывать какие-то петиции? Я надеюсь на разум и на позицию Министерства культуры, которое активно поддерживает наш фильм.

— В Минкульте уже прокомментировали ситуацию, сказав, что учтут просьбу Чеченской республики, которая была оформлена в письме Кадырова.

— Что значит учтут? Учтут — это не значит, что они согласны с этим. Речь идет о том, что в министерстве эту позицию примут к сведению. Я не знаю их позиции, мне просто жалко будет жителей Чечни, если они не посмотрят фильм. Того, в чем его обвиняют, в картине не существует. Поэтому запретить ее просто так никто не может. Пока, еще раз повторяю, есть закон, у нас нет цензуры. Цензура может существовать только в одном случае — когда нарушены законы российского государства. Но мы их не нарушали. Это абсолютно точно установлено, причем не мной.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Почему Владимиру Путину не давали выпустить мальков в Байкал
Банда выбрала смерть в суде
В Польше обнаружили следы взрыва на крыле Ту-154 Качиньского
ФБР обыскало дом Манафорта по делу о «российском вмешательстве»
Вооруженные люди захватили отель в центре Риги
В МИД Абхазии прокомментировали реакцию Грузии на визит Путина
Турция предупредила об ответе, если РФ сохранит торговое эмбарго
Минэкономразвития допустило снижение цен на фрукты и овощи
МИД: Али Феруз останется в РФ до рассмотрения его жалобы ЕСПЧ
Спорт
Первая потеря Манчини: «Зениту» не помог даже гол главной звезды Кокорин забил, Дзюба подключился, а Паредес гениально раздавал - но этого не хватило, чтобы выиграть в Екатеринбурге
Авто
Крупное ДТП в Москве с пожаром (появилось видео) Авария с участием четырех автомобилей произошла утром в среду на Варшавском шоссе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Малахов минус: выбираем нового ведущего шоу «Пусть говорят» Как ранее сообщали СМИ, руководство «Первого» уже нашло замену Андрею Малахову, однако «Кино Mail.Ru» предлагает пофантазировать, кто мог бы вести легендарное ток-шоу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Полицейские попались на аферах с квартирами
В Москве с большими скидками распродают элитное жилье
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Антон и Виктория Макарские увезли детей на лечение в Израиль Супруги решили, что море, теплый климат, дружеская обстановка и израильские врачи помогут Маше и Ване справиться с ангиной.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь