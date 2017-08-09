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12:07 (мск), источник: Uralpress.ru

День физкультурника в Челябинске. АФИША

В ближайшие дни в Челябинске пройдёт ряд мероприятий, посвящённых одному из самых массовых и полезных праздников — Дню физкультурника. Уже завтра, 10 августа, на площади Революции состоится «зарядка со звездой», а в субботу пройдут основные спортивные мероприятия.

«Главный смысл нашего праздника — это позитив, хорошее настроение и заряд бодрости. День физкультурника должен проходить в таком формате, где мало зрителей, но огромное количество участников», — поделился мнением начальник управления УФКСиТ администрации города Челябинск Евгений Иванов.

Завтра, 10 августа, в 8:30 на главной площади города состоится традиционная «зарядка со звездой». Её проведёт чемпионка мира по конькобежному спорту 2013 года, серебряный призёр Олимпийский игр Сочи-2014 Ольга Фаткуллина.

Основные мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника, пройдут в эту субботу, 12 августа. В 10:30 на стадионе имени Елены Елесиной будут работать интерактивные площадки, где каждый желающий сможет подтянуться, подержать в руках винтовку, стрельнуть из лука, поиграть во флэтбол, стритбол, дартс, принять участие в гиревом спорте и многих других конкурсах. Также в программе мероприятия запланированы приём нормативов ГТО, семейные соревнования, состязания между районами по перетягиванию каната и вручение наград лучшим спортсменам и тренерам.

В полдень на Алом поле пройдут соревнования «Оранжевый мяч» по уличному баскетболу. В 15:00 на Кировке состоится интерактивная площадка, где также всем желающим будет предоставлена возможность принять участие в этом спортивном празднике. В Саду Победы состоится крупный фестиваль национальных видов спорта, где всем челябинцам предложат вспомнить, какие национальные виды спорта на Урале в своё время преобладали, какие есть хорошие традиции.

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