День физкультурника в Челябинске. АФИША

«Главный смысл нашего праздника — это позитив, хорошее настроение и заряд бодрости. День физкультурника должен проходить в таком формате, где мало зрителей, но огромное количество участников», — поделился мнением начальник управления УФКСиТ администрации города Челябинск Евгений Иванов.

Завтра, 10 августа, в 8:30 на главной площади города состоится традиционная «зарядка со звездой». Её проведёт чемпионка мира по конькобежному спорту 2013 года, серебряный призёр Олимпийский игр Сочи-2014 Ольга Фаткуллина.

Основные мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника, пройдут в эту субботу, 12 августа. В 10:30 на стадионе имени Елены Елесиной будут работать интерактивные площадки, где каждый желающий сможет подтянуться, подержать в руках винтовку, стрельнуть из лука, поиграть во флэтбол, стритбол, дартс, принять участие в гиревом спорте и многих других конкурсах. Также в программе мероприятия запланированы приём нормативов ГТО, семейные соревнования, состязания между районами по перетягиванию каната и вручение наград лучшим спортсменам и тренерам.