Ростовский Гидрометцентр: пик жары пройден

«Уже сегодня можно почувствовать падение температуры на 2−3°C, более значительные изменения ожидаются после 15 числа — тогда возможно падение до 35 °C, что на 7 °C ниже средних показателей прошлой недели», — рассказала Елена Назарова.

Она отметила, что также в середине месяца будут на территории области пройдут небольшие дожди.

По словам специалиста, до комфортных 25 °C температура воздуха опустится только в конце месяца, после 25 числа. Сентябрь по прогнозам гидрометцентра будет жарким, не таким, как август, но все же температуры превысят норму.