Ростовский Гидрометцентр: пик жары пройден
В Ростовской области начала спадать жара, уже во второй половине августа температура воздуха в среднем будет 35 °C. Об этом сообщила и.о. начальника Ростовского Гидрометцентра Елена Назарова.
В Ростовской области начала спадать жара, уже во второй половине августа температура воздуха в среднем будет 35 °C. Об этом сообщила и.о. начальника Ростовского Гидрометцентра Елена Назарова.
«Уже сегодня можно почувствовать падение температуры на 2−3°C, более значительные изменения ожидаются после 15 числа — тогда возможно падение до 35 °C, что на 7 °C ниже средних показателей прошлой недели», — рассказала Елена Назарова.
Она отметила, что также в середине месяца будут на территории области пройдут небольшие дожди.
По словам специалиста, до комфортных 25 °C температура воздуха опустится только в конце месяца, после 25 числа. Сентябрь по прогнозам гидрометцентра будет жарким, не таким, как август, но все же температуры превысят норму.
Елена Назарова отметила, что несмотря на падение температуры, пожароопасность будет оставаться высокой, поскольку серьезных осадков не ожидается.