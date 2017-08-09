Авиакомпания Nordwind открывает рейсы в Москву

Первый рейс запланирован на 30 октября, перевозка пассажиров будет осуществляться на Airbus 321. Этот рейс станет самым ранним на московском направлении, вылет запланирован на 5.20 местного времени.

Столичный маршрут — самый востребованный у пассажиров самарского аэропорта. По итогам первого полугодия на рейсе Самара — Москва было обслужено 596,4 тыс. пассажиров, то есть 52% от совокупного пассажиропотока. Авиакомпания Nordwind станет пятой по счету, работающей на этом направлении. В Москву летают «Аэрофлот», «Сибирь», «Победа», «ЮТейр».