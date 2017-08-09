Авиакомпания Nordwind открывает рейсы в Москву
Авиакомпания Nordwind будет перевозить пассажиров Курумоча по маршруту
Авиакомпания Nordwind будет перевозить пассажиров Курумоча по маршруту
Первый рейс запланирован на 30 октября, перевозка пассажиров будет осуществляться на Airbus 321. Этот рейс станет самым ранним на московском направлении, вылет запланирован на 5.20 местного времени.
Столичный маршрут — самый востребованный у пассажиров самарского аэропорта. По итогам первого полугодия на рейсе Самара — Москва было обслужено 596,4 тыс. пассажиров, то есть 52% от совокупного пассажиропотока. Авиакомпания Nordwind станет пятой по счету, работающей на этом направлении. В Москву летают «Аэрофлот», «Сибирь», «Победа», «ЮТейр».
Авиакомпания Nordwind хорошо знакома жителям Самарской области как крупный чартерный перевозчик: в рамках летнего расписании авиакомпания летает в Анталью, Бургас, Ираклион, Ларнаку, а так же выполняет регулярный рейс Самара — Сочи. Парк Nordwind состоит из 20 воздушных судов таких типов как: Boeing 737, Boeing 777, Airbus A330 и Airbus A321.